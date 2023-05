Londra invia razzi a Kiev, ira del Cremlino 

Kiev. Nuova svolta nella guerra in Ucraina con Kiev che incassa dal Regno Unito gli agognati missili da crociera a lungo raggio per colpire le truppe russe in profondità dietro le linee del fronte. Le indiscrezioni rilanciate dai media hanno trovato in giornata la conferma del ministro della Difesa britannico Ben Wallace: Londra diventa così il primo partner occidentale a mettere a disposizione di Kiev i missili stealth Storm Shadow dalla gittata di oltre 250 chilometri, sotto la garanzia che non toccheranno mai suolo russo. Ma il Cremlino non ci crede e condanna uno sviluppo «fortemente negativo», che richiederà «una risposta adeguata» da parte delle forze armate russe.Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe fare una visita-lampo a Roma domani, e incontrare il capo dello Stato Sergio Mattarella e il Papa.

I ruoli

Dopo la Cina, è il Sudafrica a finire sotto accusa per una presunta fornitura di armi a Mosca: secondo l’ambasciatore Usa Reuben Brigety, Pretoria ha fornito sostegno militare alla Russia nonostante si fosse dichiarata neutrale nel conflitto. A inizio dicembre «armi e munizioni sono state caricate» a bordo di una nave mercantile russa ormeggiata a Città del Capo, ha denunciato il diplomatico parlando di un atto «estremamente grave». Accuse «deludenti», la replica della presidenza sudafricana, secondo cui le affermazioni di Brigety «minano lo spirito di cooperazione e partenariato». Senza però smentire nel merito. La partita ucraina si gioca quindi ancora una volta sulle armi. Gli Storm Shadow sono lontani dalla capacità e dalla gittata dei temibili missili russi Kinzhal, ma di certo sono un ottimo risultato per Kiev che comunque continua a guardare al bersaglio grosso: i caccia occidentali, dei quali certamente si parlerà durante la visita di Zelensky a Berlino dei prossimi giorni.

Lo scenario

Nonostante gli sforzi diplomatici portati avanti anche dalla Santa Sede, la pace resta infatti ancora un miraggio e Kiev si concentra sulla controffensiva, sebbene Zelensky abbia frenato su aspettative e tempi: «Dobbiamo aspettare, ci serve un po’ più di tempo», ha affermato il presidente ucraino in un'intervista alla Bbc. Perché «con quello che abbiamo possiamo andare avanti e avere successo, ma perderemmo molte persone». Le brigate da combattimento, alcune delle quali addestrate dai Paesi Nato, sono «pronte», ma l’esercito ha ancora bisogno di «alcune cose», compresi i veicoli blindati, che «arrivano a stock», ha spiegato. Questo nonostante l’Ucraina sia stata «rifornita con oltre 30 miliardi di dollari in armamenti dai suoi alleati», una cifra seconda solo a quanto spendono gli Usa in un anno, scrive Bloomberg. Di tutt’altra idea è il fondatore dei Wagner Yevgeny Prigozhin, secondo il quale Zelensky «mente» perché la controffensiva ucraina è già «in pieno svolgimento». Il capo dei mercenari russi sostiene che se gli ucraini riprenderanno il controllo di Bakhmut, poi punteranno verso le regioni russe di Bryansk e Belgorod, e proseguiranno nella regione di Zaporizhzhia. Su Bakhmut, Prigozhin ha poi concesso che le operazioni ucraine sono «purtroppo, parzialmente riuscite».