LONDRA INCORONA UN SUPER kiptum  

In una giornata che mezza Europa ha dedicato alla maratona, con l'azzurra Giovanna Epis che ad Amburgo ha mancato per 2” il primato italiano (2.23'44" di Valeria Straneo), fa notizia soprattutto quando è successo a Londra, sulle strade bagnate dalla pioggia. In campo maschile ha trionfato il 23enne keniano Kelvin Kiptum correndo in 2.01'25" che è la seconda miglior prestazione di ogni tempo, a 16” dal record mondiale del due volte olimpionico Eliud Kipchoge.

Tra le donne, la doppia olimpionica della pista Sifan Hassan, olandese oro a Tokyo nei 5.000 e nei 10.000 metri, ha debuttato vincendo. Un sintomo di un'applicazione e di un talento fuori dal comune, anche considerando che la Hassan in questo periodo si è preparata pur rispettando il Ramadan lei che, di origine etiope, è musulmana praticante. Staccate l'etiope Alemu Megertu, di 4” e alla campionessa olimpica di Tokyo, la keniana Peres Jepchirchir, di 5".

Nella prova maschile (con Mo Farah, acclamatissimo dal pubblico, nono), Kiptum ha demolito i rivali: secondo l'altro keniano Geoffrey Kamworor a 3’, poi l'etiope Tamirat Tola. Tra i 45mila partecipanti, ben in 22mila hanno utilizzato le superscarpe frutto anche della guerra commerciale fra Nike e Adidas, che permettono di migliorare le proprie prestazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA