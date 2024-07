«Londra addio, scegliamo la Marmilla» 

Una storia di emigrazione, andata e ritorno, per riappropriarsi delle proprie radici. È quello che ha spinto Matteo Tiddia, pabillonese, e Michele Pala, cagliaritano, a rientrare in Sardegna dopo oltre 15 anni a Londra. Sposati da quasi dieci anni, da qualche mese si sono stabiliti a Siddi, in Marmilla, acquistando un casale del XIX secolo con l’obiettivo di ristrutturarlo in modo eco-sostenibile. Qui, dove già vivono, vogliono realizzare «un punto di ritrovo per le arti e la cultura, si chiamerà “Casa M”». Matteo, 42 anni, si era trasferito a Londra da Pechino nel 2008 per un master. Michele, 49, lavorava per un’università londinese e aveva studiato belle arti a Urbino e Venezia. A Londra, Matteo era manager nella direzione vendite in Asia per un’azienda inglese di design.

La motivazione

«Erano anni che cercavamo un modo per tornare alle radici e sapevamo che ci sarebbe voluto un grande progetto», dice Matteo. La spinta finale è arrivata con la Brexit e il cambiamento della vita londinese. «Ora stiamo selezionando lo studio che si occuperà della progettazione del nostro restauro. Vogliamo che sia il più conservativo ed eco-sostenibile possibile. Allo stesso tempo, abbiamo lavorato questi mesi (abbiamo comprato solo tre mesi fa) per sistemare il casale e aprire una parte della nostra casa ad Airbnb, oltre a iniziare a creare reti». Per Matteo e Michele, sostenere l’economia locale è fondamentale: «Per noi significa comprare localmente il più possibile, conoscere la cultura e il passato della nostra piccola comunità e conoscere le persone che ci vivono. La prossima fase sarà anche cercare di dare una mano e continuare a conoscere le realtà che ci circondano non solo a Siddi, ma anche nella Marmilla e nel circondario», dicono.

Arte e cibo

«Siamo consapevoli che la proprietà che abbiamo scelto abbia bisogno di alcuni anni per apparire come noi la vediamo nelle nostre menti, ma ci lavoreremo senza sosta. Non essendo milionari, non possiamo fare tutto subito». Nel frattempo, Matteo e Michele sperano di essere un punto di appoggio e sviluppo per nuove e antiche arti. Integrati nella comunità, parteciperanno alla manifestazione Appetitosamente, prevista per sabato 27 e domenica 28 a Siddi: «Ospiteremo una collezione di ceramiche di un artista sardo in tema con il festival ‘cibo e arte’. La nostra dimora sarà anche un porto per chi decida, tra i nostri amici londinesi, di passare uno o due mesi a Casa M per lavorare o disintossicarsi dalla città, magari con una buona dose di arte e di pane fatto in casa».

RIPRODUZIONE RISERVATA