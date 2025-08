L’ondata di calore uccide mille spagnoli Uffici chiusi in Iran 

In Spagna il caldo uccide. Il Governo di Madrid scrive in un messaggio ai cittadini che, nel solo mese di luglio, l’afa ha ucciso 1.060 spagnoli e invita la popolazione a mettersi il più possibile al riparo da questa ondata di calore. La nota non dà soltanto consigli: ai datori di lavoro è ordinato di adattare condizioni e orari delle prestazioni dei dipendenti e, se necessario, di interrompere le attività nelle ore di caldo eccessivo. Proprio il caldo, accompagnato dal vento, sta intanto rendendo complicate le operazioni di spegnimento degli incendi che si sono sviluppati in Spagna. Ieri la situazione era particolarmente delicata in Navarra, nel nord, per un vastissimo rogo divampato in una zona di campi agricoli trenta chilometri a sud di Pamplona. Su questo fronte c’è preoccupazione anche in Galizia, dove si è attivato un nuovo incendio a Ponteceso (La Coruňa). Venti forti e temperature sopra i 40 gradi in molte zone della Spagna.

Strage di renne

Temperature troppo elevate e siccità assassina per l’animale simbolo della Finlandia, dove si sta registrando un’alta quantità di renne morte. Il Paese sta tentando di riemergere dopo un’ondata di calore lunga 22 giorni con temperature costantemente sopra i 30 gradi. I meteorologi parlano di ondata più lunga dal 1961, anno di inizio delle rilevazioni.

Ribolle l’Iran

Intanto le autorità iraniane ordinano la chiusura degli uffici governativi a Teheran e in diverse province a causa delle temperature elevatissime. Questo, soprattutto per ridurre il consumo energetico, considerato che l’elettricità prodotta «non è sufficiente ed è necessario ottimizzarne il consumo». Nel Khuzestan temperature a quota 52°.

Emergenza in Vietnam

Il Vietnam fa registrare il proprio record di consumi elettrici in diverse regioni del settentrione, dovuto anche in questo caso alle temperature insopportabili. Raggiunto il massimo annuale di consumi anche ad Hanoi. In alcune regioni, che hanno superato i 39 gradi, si è aggiunto il problema dell’umidità elevatissima che aumenta la percezione delle alte temperature. L’impennata dei consumi elettrici è dovuta anche alle vacanze scolastiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA