L’onda verde che vuole cambiare la città 

Altro che l’esercito del selfie. Sono tanti i giovani e anche i giovanissimi candidati consiglieri in queste elezioni amministrative a Sestu, e da uno schieramento all’altro tutti hanno qualcosa in comune: la voglia d’impegnarsi per la loro città.

Entusiasmo

Ha 25 anni Giada Piga, della lista Insieme per Cossa: «Sono assistente sanitaria, per questo sono molto interessata alla salute e alla nuova Casa di Comunità. Avere tutti gli ambulatori sarebbe un aspetto importante per chi non ha mezzi propri», afferma, «ma Sestu ha molto potenziale in tanti altri aspetti, anche per i giovani». In casa Sardegna al Centro 20 Venti tante idee da Giorgia Ornano, 21 anni: «Studio infermieristica, punto sul socio sanitario, l’inclusione, la rimozione delle barriere architettoniche. E poi più sicurezza per le strade, concludere il percorso ciclopedonale per San Gemiliano, aumentare la videosorveglianza, realizzare un centro di aggregazione dove far incontrare le persone sole e con disabilità».

Nuova linfa

Tanti i giovani anche nella coalizione di centrosinistra di Michela Mura, come Sara Meloni, di Alleanza Verdi Sardegna, 19 anni: «mi interesso di politica dall’inizio del liceo, e ora da studentessa della facoltà di Ingegneria elettrica guardo con attenzione al nuovo impianto di produzione d’idrogeno. Sestu potrebbe diventare un polo tecnologico, parte integrante di una transizione industriale ed energetica. Dal programma di Michela mi piace molto anche l’idea di una rete di supporto per le persone fragili e le donne vittime di violenza, e centri di aggregazione sociale, politica e culturale. Credo molto nella comunità, nella partecipazione».

Fabio Pili, del MoVimento 5 Stelle, ha 23 anni: «Voglio impegnarmi per una Sestu più giusta, inclusiva e vicina alle reali esigenze della comunità», afferma, «Mi candido per contribuire al bene comune e riportare i cittadini al centro della politica. Da giovane considero fondamentale reagire alla crescente sfiducia verso la politica, portando avanti valori come partecipazione, solidarietà, tutela dei diritti e attenzione verso i più fragili».

Amore per il territorio

Molti giovani anche nella lista Civica “Sestu Terra Mia”, di Antonio Manca, che vanta un'età media molto bassa. Come Eleonora Ardu, 21 anni: «Come studentessa di Ingegneria, scendo in campo con mio padre per unire nuove idee ed esperienza. Metto la mia passione per l’archeologia, le scienze naturali e anni di volontariato al servizio di Sestu, con competenza e coraggio», afferma, «Mi ha spinto la voglia di noi giovani di essere finalmente protagonisti del cambiamento». E c’è anche Alessandro Contu, pure lui 21 anni: «Mi occupo di viticoltura, la seguo con estrema cura e passione», racconta, «nonostante la mia giovane età mi sono sempre interessato alla politica, cercando di capire leggi e meccanismi interni. E questa è l’occasione giusta per mettermi al servizio della comunità e del mio settore».

E infine c’è Sestu Avanti, che pure ha dei ventenni tra le sue file, ma hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni.

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