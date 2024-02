L’onda Todde travolge il Consiglio 

Il pass per Cagliari alla fine nessuno l’ha staccato. Lo spoglio si è rivelato amaro per gli 11 candidati pronti a lasciare Palazzo degli Scolopi per un posto a Cagliari. Equilibri invariati, dunque? Probabilmente sì. Eppure il post-elezioni avrà qualche effetto anche nell’aula degli Evangelisti.

La novità

Partendo dalla maggioranza di centrodestra, la novità più rilevante è targata Forza Italia: il gruppo, finora trainato in solitaria da Gigi Mureddu, si infoltisce con l’arrivo dei due ex Sardegna al Centro 20Venti, Giuliano Uras e Roberto Pisanu. «Formalizzeremo presto il passaggio» conferma il medico. Ovviamente il cambio di casacca riguarderà anche l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu che, assieme a Luca Faedda, porterà il partito al raddoppio in Giunta. Abbastanza per reclamare la restituzione della delega di vicensindaco? Si vedrà, anche perché FdI (che detiene la delega e in provincia è il simbolo più votato) nel capoluogo è alle spalle dell’Udc e, dopo l’addio del presidente del Consiglio Peppi Puddu, conta due assessori per tre consiglieri.

Le incognite

Da chiarire la posizione di Prospettiva Aristanis. Alle regionali Paolo Angioi era candidato con Sardegna al Centro 20Venti, ma al momento non è chiaro se resterà sotto lo stesso simbolo in Consiglio. «Ne parleremo nei prossimi giorni con gli altri consiglieri Gianfranco Licheri e Davide Tatti» afferma. L’altra incognita è Sergio Locci: eletto in minoranza con la lista Aristanis, ha tentato il salto con il trampolino dei Riformatori. L’atterraggio non è stato morbido e dall’opposizione chiedono chiarezza. «In questi mesi, pur criticando l’operato dell’esecutivo, non ha mai votato contro la maggioranza. È tempo di sciogliere il nodo» sostiene il capogruppo di Oristano Più, Efisio Sanna. E Locci precisa: «Finora non ho aderito ai Riformatori in Consiglio per non tradire il consenso ricevuto dagli elettori di Aristanis. In prospettiva, visto il risultato ottenuto, mi confronterò con il partito per la possibilità di un percorso politico comune». Anche in casa centrosinistra l’onda Todde potrebbe ridisegnare i confini. «Io sono per le somme, non per le sottrazioni - afferma Sanna - bisogna prendere esempio dal Campo largo e mutuarlo nella realtà cittadina”. Non è escluso, insomma, che tutte le anime progressiste e democratiche confluiscano sotto un unico simbolo, compresi gli sconfitti di Progetto Sardegna.

