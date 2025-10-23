L’onda d’urto dei Cosmetic a Cagliari e Ossi 

Dalla Romagna, una band culto sta arrivando per la prima volta nell'Isola: ecco i Cosmetic, padri della italogaze , che nel fine settimana suoneranno a Cagliari e Ossi per il No Sleep Fest. Stasera al Fabrik saranno i Riflesso a supportare la band, mentre domani il gruppo si troverà con i Fenech e i Pioggia all’Alex Bar.

Il gruppo romagnolo – oggi formato da Bart (voce e bandleader), Straccia (chitarre e tastiere), Alien (basso e voce) e Carl Gei (batteria) – pubblica l'esordio “Sursum Corda” nel 2007, prima testimonianza del sound psichedelico, pop-rumorista e shoegaze. Dopo cambi alla formazione e grazie al sodalizio con La Tempesta Dischi, i Cosmetic arrivano alla ribalta con “Noi siamo di qui” (2009) e "Conquiste" (2012). Reinventatisi nel lo-fi lisergico di “Nomoretato”, passano poi all'etichetta To Lose La Track onorandola con l'emo americano di “Core” (2017). Due anni dopo il disco "Plastergaze" vede un ritorno alla shoegaze, proseguito in "Paura di Piacere", e anche in questo 2025 i prolifici Cosmetic hanno un album che aspetta di salire sui palchi isolani: "Normale", nuovo rombo della italogaze.

Stasera al Fabrik la musica avrà inizio alle 21, in una collaborazione con Mùida, e a precedere gli ospiti saranno i Riflesso: hardcore punk da Cagliari, tra furiosa introspezione e ritmi incalzanti. Mentre l’indomani a Ossi, dalle 20, apriranno i sassaresi Pioggia, dall'oscuro ed essenziale post-punk, e Fenech, quintetto shoegaze oggi al debutto con “Fragile”. Sarà presente un’art expo, con Emanuele Gutierrez, Ivan Pes, Giuseppe Fancellu, Crabiols e EVR Studio.

RIPRODUZIONE RISERVATA