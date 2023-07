«L’onda di Barcellona ricorda Cagliari»  

L una Rossa si avvicina alla fase clou della preparazione per la prossima Coppa America, in programma nell’autunno 2024 a Barcellona. Il team ha concluso la prima sessione di allenamenti spagnoli e, dopo alcune uscite a in mare a Cagliari con il prototipo LEQ12, è in procinto di ripartire per la Spagna. Checco Bruni, uno dei timonieri ufficiali, fa il punto sullo stato di salute della squadra.

Finalmente avete navigato a Barcellona. Che differenze avete trovato con Cagliari?

«Sicuramente la cosa più notevole è l’onda, perché ha una forma e una frequenza molto particolari; ci è capitato di incontrare qualcosa di simile a Cagliari, ma non tanto spesso. Per questo le sessioni a Barcellona sono importanti: dobbiamo capire come navigare bene con questo tipo di onda e come sfruttarla a nostro vantaggio».

Come siete organizzati logisticamente? Quanti di voi si sono trasferiti in Spagna?

« La base è praticamente ultimata e sarà operativa già dal mese prossimo. Siamo molto contenti della nostra scelta perché si trova all’imboccatura del porto e vicinissima al campo di regata. Il team si trasferirà l’anno prossimo, ma non abbiamo ancora una data precisa. Per le sessioni di training con l’AC40 si muovono solo le persone che servono per movimentare la barca e fare gli allenamenti in mare».

A Barcellona siete andati solo con AC40, il modello che si userà per le AC Series. Come mai questa scelta?

«Il regolamento prevede che tra luglio e ottobre 2023 puoi allenarti con l’AC40 e l’AC75 solo nella sede di Coppa, quindi Barcellona era una scelta obbligata. Non abbiamo portato il LEQ12 perché durante gli allenamenti in Spagna il prototipo viene sottoposto a manutenzione e riceve degli upgrade che saranno poi trasferiti sul nuovo AC75».

Avete ricevuto l’AC40 in ritardo rispetto agli altri. Potrebbe penalizzarvi nelle regate di avvicinamento?

«Siamo consapevoli di aver trascorso meno tempo sull’AC40 rispetto agli altri team, ma non dimentichiamo che il focus non è sull’AC40 ma sull’AC75: siamo molto competitivi e ci piace vincere, quindi daremo il massimo nelle regate preliminari, ma il nostro principale obiettivo rimane l’America’s Cup con l’AC75».

LEQ 12 è la vostra “imbarcazione laboratorio”, l’ AC40 è invece il monotipo per le regate di avvicinamento alla Coppa . Che differenze hai notato?

«Sono barche molto diverse, con caratteristiche e obiettivi differenti: sicuramente il nostro prototipo ha prestazioni maggiori, è più complesso e anche più veloce. L’AC40, dall’altro lato, è una barca molto semplice e ben congegnata soprattutto in arie leggere, dove diventa veramente performante».

Quando sarà pronto l’AC75 e soprattutto, la vedremo a Cagliari?

«L’anno prossimo… Stay tuned!».

In questi giorni state uscendo a Cagliari con LEQ12: come sarà il vostro calendario fino alle regate ufficiali di coppa?

«Ad agosto alterneremo sessioni di allenamento tra Cagliari e Barcellona come abbiamo fatto a luglio, poi a settembre ci fermeremo sino alle regate di Vilanova e in seguito l’AC40 sarà trasferito a Jeddah per la tappa successiva. Nel frattempo, torneremo a focalizzarci sul prototipo a Cagliari».

