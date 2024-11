L’oncologia divide il Consiglio 

Di Armando Bartolazzi, in maggioranza, nessuno mette in dubbio rigore, buona fede e professionalità. Ma sul «Businco ologramma» nel Campo largo non seguono l’assessore, al netto di un comprensibile tentativo di giustificare «le sue migliori intenzioni». L’opposizione, invece, annuncia una mozione di sfiducia.

Dunque, sono ore difficili per il medico romano dopo le dichiarazioni sullo stato dell’oncologia a Cagliari. «L’assessore – dice Carla Fundoni, quota Pd, presidente della commissione Sanità - ha solo reso male una situazione certificata da Agenas: i nostri ospedali sono maglia nera in Italia sulle performance assistenziali. Le parole usate potrebbero ingenerare paure infondate nei pazienti che ricevono le cure e non dare il giusto valore alla professionalità degli oncologi sardi». Sulla proposta Irccs, l’istituto di alta specializzazione sui tumori che Bartolazzi vuole attivare nell’Isola, la dem dice: «Adesso le priorità sono altre: dobbiamo garantire i Lea, i livelli essenziali di assistenza, e abbattere le liste d’attesa. Ma la proposta è interessante e andrà discussa».

Michele Ciusa, capogruppo del M5S, non prende posizione direttamente sulle parole di Bartolazzi. Ma in un post su Facebook, sull’assestamento di bilancio approvato giovedì, considera l’Arnas Brotzu un «polo di eccellenza». E l’azienda include anche il Businco. Cioè, da Ciusa arriva il sostegno pieno agli oncologi di Cagliari.

Tutt’altra musica politica viene suonata dall’opposizione. «Ormai le censure contro l’assessore non bastano più – tuona Stefano Tunis, uno dei fondatori di Sardegna al centro 20venti -. I comportamenti superficiali di Bartolazzi, uniti alla inconsapevolezza del suo ruolo istituzionale, rendono necessaria la presentazione di una mozione di sfiducia individuale. Ne discuteremo prima della prossima conferenza dei capigruppo».

Di «toni e contenuti inaccettabili» parla anche Umberto Ticca, capogruppo dei Riformatori. «Non è accettabile definire “ologramma” un ospedale che svolge un ruolo fondamentale nella cura di patologie oncologiche complesse. L’ospedale Businco, pur con le sue criticità, rappresenta per i pazienti uno dei pochissimi punti di riferimento. Dietro ogni intervento e trattamento, ci sono competenze, professionalità e impegno umano di altissimo livello, qualità che meritano rispetto e riconoscimento». ( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA