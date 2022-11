L’Omnibus attende il rimpasto 

Oggi Solinas, con il vicepresidente e assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino, sarà alla Corte dei Conti all’udienza pubblica per il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione per l’esercizio 2021.

È slittato ancora il de profundis della prima Giunta Solinas e il debutto della seconda. E questi continui rinvii e l’incertezza per il futuro stanno ovviamente pesando sugli umori e il lavoro degli attuali assessori, sul clima che si respira negli uffici, sull’attività politica dei partiti e sul funzionamento della macchina regionale.

La giornata

Ieri in Consiglio sono state cancellate le commissioni che prevedevano l’audizione di assessori, di sera si sono riuniti i capigruppo di maggioranza e di opposizione per cercare un’intesa in extremis e riuscire ad approvare la legge Omnibus entro il 30 novembre, termine ultimo perché le risorse stanziate possano essere spese. Intanto il governatore Christian Solinas ha da un lato fatto alcuni “bilaterali” con gli alleati – con Udc (Andrea Biancareddu) e Riformatori (Aldo Salaris) – e dall’altro incontrato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, per sottolineare «la necessità di affrontare le diverse emergenze con spirito collaborativo, nell’interesse della Sardegna e dei sardi».

Il rimpasto

Dunque, questa volta la deadline è per domani, e la nuova Giunta dovrebbe essere battezzata ufficialmente sabato, salvo ripensamenti da parte del presidente. Come si sa devono essere riempite le tre caselle libere – Trasporti, Lavoro e Ambiente – e questo, insieme con i risultati delle Politiche (ma non solo), ha rimesso in discussione tutto l’impianto e gli equilibri tra le forze che governeranno l’Isola ancora per poco più di un anno. Dei nove assessori rimasti, gli intoccabili sarebbero Fasolino (Forza Italia), Quirico Sanna (Enti locali, Psd’Az) e Gianni Chessa (Turismo, Psd’Az). Chi rischia molto in queste ore sarebbe il responsabile della Sanità Mario Nieddu (Lega), perché il governatore vorrebbe dare quel ruolo al sardista Carlo Doria. Ma eventualmente Nieddu potrebbe avere un’altra delega. Un altro dei problemi grossi riguarda la rappresentanza femminile: le donne devono essere almeno quattro, una se n’è andata (Alessandra Zedda), le altre tre – Gabriella Murgia, Agricoltura; Valeria Satta, Affari generali; Anita Pili, Industria – non sono considerate indispensabili.

La Omnibus

Per la Omnibus, come hanno chiesto le opposizioni non ci sarà procedura d’urgenza, si torna in commissione per asciugare il testo e tenere esclusivamente i punti che hanno possibilità di risorse certe e spendibili subito. «Va trasformata in una variazione di bilancio di pochi articoli», spiega Francesco Agus (Progressisti) «eliminando tutte le norme intruse, e sarà la commissione a decidere». Commissione convocata per questo pomeriggio. Poi, si andrà in Aula, dove gli emendamenti del maxi-pacchetto proposto dalla maggioranza (da circa 120 milioni di euro) s aranno discussi uno per uno. Prima però, martedì prossimo in Aula, si discuterà la mozione presentata da Cesare Moriconi (Pd) e da tutti i rappresentanti di minoranza, sulla mancata spesa dei fondi stanziati nella Omnibus dello scorso anno «a causa dell’incapacità della Giunta».

Il tavolo

Ieri mattina il presidente Solinas ha incontrato a Villa Devoto i segretari di Cgil, Fausto Durante, Cisl, Gavino Carta, e Uil, Francesca Ticca. Sono stati affrontati i temi che impattano maggiormente sul sistema delle famiglie e delle imprese: trasporti – «stiamo lavorando di concerto con l’Unione europea, per far comprendere a Bruxelles che il sistema della nostra Isola non può basarsi solo sulle low cost», sottolinea il governatore; lavoro; spesa sanitaria; energia – «chiediamo di sederci a un tavolo con il Governo per programmare, anche in tema di energie rinnovabili». Su questi temi – dice Solinas – «è necessario che ci sia una consapevolezza condivisa tra governo regionale e parti sociali».

Dice Durante: «Abbiamo appreso della rinnovata volontà del presidente di dar corso a una fase di confronto con Cgil, Cisl e Uil su alcuni temi prioritari per la Sardegna e non possiamo che accogliere favorevolmente questo impegno, nell’attesa che si concretizzi, e consapevoli che fin qui quel confronto è mancato».

