L’omicidio marittimo è quasi realtà: c’è il via libera del Senato  

Mare sempre più sovraffollato sotto costa, imbarcazioni ormeggiate troppo vicine alla spiaggia, moto d’acqua che si rincorrono. Da tre anni è esploso il boom della barca da parte di turisti che nel periodo della pandemia si sono avvicinati al mondo della nautica. Purtroppo il sovraffollamento ha fatto aumentare il numero degli incidenti in mare e il Parlamento è corso ai ripari: nei giorni scorsi il Senato ha approvato con 140 voti a favore e tre astenuti il disegno di legge che introduce nel codice penale il reato di omicidio nautico e di lesioni nautiche. L’intento è di equiparare la responsabilità penale dei reati commessi in mare a quella per gli omicidi stradali previsti dalla legge del 2016.

Sarebbe necessario promuovere l’educazione di chi naviga ma le regole consentono anche a chi non ha una patente di noleggiare una barca a vela con motore inferiore ai quaranta cavalli: in quel caso c’è l’obbligo di non allontanarsi ma il pericolo si verifica sotto costa, mai al largo. È lì che può capitare di vedere barche passare a sei nodi di velocità incuranti delle persone che fanno il bagno. Più che mai la vita di un uomo è appesa al filo della boa da sub. Attualmente la morte o le lesioni causate da comportamenti spericolati da chi conduce una barca, sono disciplinate dagli articoli 589 e 590 del codice penale che riguardano l’omicidio colposo e le lesioni colpose, punibili con pene lievi. Il primo articolo del disegno di legge che ora deve passare al vaglio della Camera per l’approvazione definitiva – ma la votazione in Senato non lascia dubbi sulla volontà delle forze politiche – prevede la reclusione da due a sette anni per chi, violando le norme della navigazione, provoca la morte di una persona. Pena più pesante (da otto a 12 anni) per chi cagiona la morte di qualcuno ponendosi alla guida di un’imbarcazione sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Si arriva a una pena massima di diciotto anni per i conducenti di natanti che causano la morte di più persone. Infine, sono previste sanzioni severe per le lesioni personali gravi (da tre mesi a un anno), gravissime, (da uno a tre anni) e per i danni a più persone (sino a sette anni).

Il testo approvato in Senato viene da lontano. In realtà la legge aveva già ottenuto l’approvazione dell’aula di Palazzo Madama un anno fa, ma il testo non fu trasmesso alla Camera per la caduta del governo Draghi. La questione arrivò in Parlamento grazie a una petizione popolare che aveva raccolto il consenso di 134mila persone dopo la tragedia del giugno 2021 sul lago di Garda: allora un motoscafo travolse un gozzo uccidendo i due giovani che si trovavano a bordo.

