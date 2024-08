L’omicidio di Sharon, gli investigatori cercano tracce di Dna 

Bergamo. Chi ha ucciso Sharon Verzeni ha lasciato il suo Dna sulla vittima? È quello che sperano gli inquirenti, che indagano da ormai quasi due settimane per far luce su un omicidio avvenuto sì in mezzo a una strada, dieci minuti prima dell'1 della notte tra lunedì e martedì della settimana scorsa, ma tuttavia piuttosto complesso da risolvere per l'assenza di testimoni e per il fatto che, dopo aver colpito con quattro profonde coltellate la barista di 33 anni, l'assassino sembra essersi volatilizzato nel nulla.

Forse è passato attraverso alcune proprietà private: ma lo ha fatto volutamente, per evitare la videosorveglianza, oppure per pura combinazione? E ancora: chi ha ucciso Sharon Verzeni voleva colpire proprio lei, oppure ha agito a caso?

Nel paese bergamasco - ottomila abitanti - c'è qualche problema di ordine pubblico, ma si tratta di spaccio e microcriminalità, situazioni dunque ben distanti da un accoltellamento mortale in mezzo alla strada.

Venerdì anche il questore di Bergamo Andrea Valentino ha fatto visita al sindaco Gianluca Sala, ma sembra solo per portare al primo cittadino la propria vicinanza per quanto sta vivendo il paese e non - almeno stando a quanto trapelato - per pianificare interventi mirati a contrastare, di notte, l'eventuale presenza di uno squilibrato.

La vita privata della 33enne è stata scandagliata a fondo dai carabinieri di Bergamo e Zogno e dai loro colleghi del Ros, mentre le analisi scientifiche dei campioni prelevati durante l'autopsia e gli abiti che indossava la vittima quando è stata colpita, così come alcuni coltelli trovati nella zona dell'aggressione - via Castegnate a Terno d'Isola - sono al vaglio dei militari del Ris di Parma. La speranza è che l'assassino abbia lasciato una traccia del suo Dna da qualche parte e che sia già schedato.

