L’omicidio di Saman, il fratello non depone 

Reggio Emilia. Da testimone a potenziale indagato. E il problema non è solo se o quando si deciderà di incriminare anche il fratello di Saman per concorso nell’omicidio della 18enne pachistana morta nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara. Ma che tutte le dichiarazioni rilasciate sin qui dal ragazzo sono diventate inutilizzabili ed è una porzione importante del quadro accusatorio contro i genitori, lo zio e i due cugini, che improvvisamente rischia di volatilizzarsi. Di certo, un punto importante segnato dalle difese.

Il colpo di scena è arrivato con una lunga e articolata ordinanza letta dalla presidente della Corte di assise di Reggio Emilia Cristina Beretti, all’inizio dell’udienza dove era programmata l’audizione del giovane per la prima volta a confronto visivo col padre e lo zio. L’effetto immediato è stato che il mutamento della veste processuale, da testimone “semplice” a testimone “assistito”, perché in astratto indagato in un procedimento connesso, ha portato il difensore del fratello di Saman a chiedere tempo per valutare la strategia da seguire. I giudici hanno concesso fino all’udienza di martedì, quando il 18enne deciderà se avvalersi, come ora è suo diritto, della facoltà di non rispondere. Inoltre l’ordinanza della Corte è stata già trasmessa alla Procura per i minorenni di Bologna (nel 2021 il ragazzo aveva 16 anni).

