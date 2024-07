L’omicidio di Pierina, in manette Dassilva: «Amante della nuora» 

Rimini . L’assassino di Pierina Paganelli doveva agire in quel preciso momento perché, «il giorno successivo sarebbe stato troppo tardi. Tutto sarebbe venuto alla luce». La sua relazione con la nuora di Pierina sarebbe inevitabilmente emersa in una sorta di «confidenza» della donna ai testimoni di Geova. E Louis Dassilva, lo sapeva. Il gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, in 116 pagine di ordinanza nei confronti del 34enne senegalese, unico indagato, mette in fila tutti gli indizi portati alla luce in dieci mesi di indagini portate avanti dalla squadra mobile. Ieri l’uomo è stato arrestato per l’omicidio della 78enne, uccisa la notte del 3 ottobre nel garage di casa con 29 coltellate. La mattina seguente, il 4 ottobre, il suo cadavere era stato scoperto dalla nuora, Manuela Bianchi, che col 34enne senegalese aveva una relazione extraconiugale.

Gli inquirenti ne sono stati convinti fin dal primo momento: il movente del delitto è da ricercare nella relazione tra la nuora della vittima e il vicino di casa di 20 anni più giovane. Dassilva che viveva con la moglie Valeria Bertolucci, non voleva essere scoperto da Pierina Paganelli, la madre di Giuliano Saponi, il marito della sua amante. La svolta alle indagini è arrivata lo scorso autunno quando gli inquirenti hanno esaminato il filmato di una telecamera di via Ciclamino, che, attorno alle 22 e 17, ha inquadrato per sei secondi un uomo ripreso di spalle che cammina in direzione del condominio dove vivevano vittima e indagato. La persona raffigurata era di carnagione scura, alta. Pierina fu uccisa poco dopo le 22.10. Una circostanza d’interesse, poiché Dassilva, sia nelle dichiarazioni rese al pubblico ministero, che nelle interviste rilasciate, ha sempre asserito di essere rimasto a casa dalle ore 20 del 3 ottobre sino alle 8 del mattino seguente.

