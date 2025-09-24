VaiOnline
Telecomando
25 settembre 2025 alle 00:31

L’omicidio di Palau 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano. Nella puntata di stasera, in apertura, tutti gli aggiornamenti sull’omicidio di Cinzia Pinna, la giovane di Castelsardo scomparsa l’11 settembre. Gli altri argomenti: rinnovabili, la transizione energetica accelerata del dpcm energia. Con Maria Antonietta Mongiu e Gianvalerio Sanna, del comitato scientifico per l’Insularità, e i sindaci di Alghero, Raimondo Cacciotto, e di Portoscuso Ignazio Atzori. Essere medici, oggi. La crisi della sanità e il ritorno del Covid. Con Matteo Bassetti, direttore del reparto malattie infettive del San Martino di Genova. Onu ed Europa: spettatori della crisi mondiale? Con Matteo Meloni, esperto di geopolitica ex addetto stampa della Farnesina.

