L’omicidio di Fabio Longoni,  l’accusa chiede la conferma dell’ergastolo 

Chiesta in appello la conferma della condanna all'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi per Fabio Fois, 58 anni, accusato dell'omicidio dell'allevatore Fabio Longoni, 37enne di Girasole, e del tentato omicidio di Daniele Conigiu.

Ieri mattina, al termine di una lunga requisitoria, il procuratore generale, Luigi Patronaggio, ha sollecitato ai giudici della Corte d'assise d'appello di Cagliari di rigettare il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato, condannato in primo grado al carcere a vita. Il rappresentante della pubblica accusa ha avanzato anche una richiesta istruttoria: una perizia per analizzare quali celle avrebbe potuto agganciare il telefono di Fabio Fois la mattina dell'omicidio. La Corte si è riservata di decidere nel corso della camera di consiglio, al termine di tutte le discussioni.

Sempre ieri, poi, hanno terminato le rispettive arringhe anche le parti civili con gli avvocati Bruno e Paolo Pilia e Marzia Graziano. Il 30 giugno la parola passerà all'avvocato difensore Marcello Caddori che, già nel processo di primo grado, aveva sostenuto con forza l'estraneità del proprio assistito alle contestazioni.

Fois è accusato di essere il killer che il 22 novembre 2017 organizzò l'agguato nelle campagne di Villagrande Strisaili. Come movente la Procura aveva ipotizzato che sarebbe stata una vendetta per il furto di due asinelli. compiuto l'anno precedente e ammesso da Daniele Conigiu, sopravvissuto all'agguato e raggiunto ad una gamba da un pallettone. Per Longoni, invece, non ci fu via di scampo.

Nel processo di primo grado, la Corte presieduta dal giudice Giovanni Massidda aveva deciso di sondare anche moventi alternativi, ma alla fine i giudici erano convinti della colpevolezza di Fois. Una decisione di cui pare certo anche il procuratore generale Patronaggio che ieri ha ribadito la richiesta del massimo della pena. Solo dopo l'arringa della difesa il presidente della Corte d'assise d'appello, Massimo Poddighe, si ritirerà con gli altri giudici in camera di consiglio e, in quella sede, verrà deciso se andare a sentenza o ordinare la perizia sulle celle telefoniche.