L’omicidio di Davide Unida: una caduta dopo i soccorsi? 

Indagini difensive in corso per l’omicidio di Davide Unida. I fatti risalgono a qualche giorno fa, la vittima è deceduta in ospedale a Sassari a causa delle ferite riportate nel corso di una aggressione. Ma il difensore di Fabio Malu, l’uomo accusato di omicidio e attualmente in carcere, ha iniziato delle attività per verificare quanto accaduto nei minuti immediatamente successivi al litigio e al ferimento della vittima. Il penalista Giampaolo Murrighile sta verificando se nei 18 minuti successivi all’intervento di una ambulanza, Davide Unida sia caduto rovinosamente, battendo il capo sul selciato. Una circostanza ritenuta fondamentale dalla difesa.

