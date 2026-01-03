VaiOnline
Milano.
04 gennaio 2026 alle 00:16

L’omicidio di Aurora: «Quello dei filmati sono io» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

MILANO. Non ha risposto alle domande ma ha reso dichiarazioni spontanee, ammettendo di essere lui l'uomo ripreso dalle telecamere di sicurezza della metropolitana mentre tentava di rapinare del cellulare una giovane, sua connazionale, e ha aggiunto di essere stato sotto l'effetto di stupefacenti. È quanto ha detto Emilio Gabriel Valdez Velazco al gip durante l'interrogatorio di convalida del fermo per la tentata rapina ai danni di una 19enne, avvenuta la sera del 28 dicembre alla stazione Cimiano del metrò.

L'aggressione precede di poco l'omicidio di Aurora Livoli: la giovane, pure lei di 19 anni, trovata senza vita il giorno dopo in via Parea, e di cui ora Valdez Velazco risponde. Riguardo al delitto, l'uomo, ora a San Vittore, tramite l'avvocato Massimiliano Migliara, ha chiesto al pm Antonio Pansa, titolare del fascicolo, di essere interrogato. Giovedì prossimo Valdez Velazco, fornirà le sue spiegazioni al pubblico ministero che lo ha indagato per la morte della ragazza, anche in base al confronto delle immagini che lo ritraggono sulla banchina della metropolitana e quelle che lo ritraggono mentre cammina dietro la vittima: per l'accusa sarebbe stata strangolata dopo un abuso tentato o consumato abuso. I frame di via Parea gli saranno mostrati il prossimo 8 gennaio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue nelle strade

Schianto fatale per un motociclista, rientrava a casa dalla moglie e dai figli

Roberto Basciu (45 anni) finisce contro un’utilitaria a S’Ecca S’Arrideli 
Allarme sicurezza.

Viaggi a ostacoli nel Nuorese tra animali vaganti sulle strade: ad alto rischio la 131 e la Dcn

Caterina De Roberto (Ha collaborato Francesco Oggianu)
La crisi

Meloni: «Azione legittima Proteggiamo gli italiani»

L’opposizione: violata la legalità internazionale Ma la premier non ha dubbi: intervento difensivo 
Il caso

Pesca dei ricci, riparte la stagione Ma è gia emergenza

Esordio della app obbligatoria per denunciare le quantità raccolte 
Luca Mascia
L’allarme

Blitz contro la pedopornografia nell’Isola

A Sassari arrestato un 53enne: sequestrati duemila file. Denunce anche a Cagliari 
Matteo Vercelli
L’omaggio

«Valentino, amico geniale che ha dato il cuore all’Isola»

Il collega Franco Meloni ricorda il cardiochirurgo cagliaritano scomparso lo scorso 31 dicembre 
Franco Meloni
La strage di Capodanno

Identificate 11 vittime, 3 sono italiane

Speranze finite per Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi 