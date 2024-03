L’omicida torna in cella dopo 10 giorni 

È durata appena dieci giorni la libertà (seppure condizionata dall’obbligo di dimora) di Fabrizio Congiu, 53 anni, accusato di aver assassinato l’anziano padrone di casa che l’aveva sfrattato perché non pagava l’affitto. I carabinieri, dopo una segnalazione, l’hanno trovato a gironzolare per la città, in via Quirra, senza alcuna ragione. Così, nel giro di qualche ora, la giudice per le indagini preliminari, Manuela Anzani, ha ripristinato la custodia cautelare in carcere. Attenderà in cella a Uta il 17 aprile, quando inizierà in suo processo in Corte d’assise per l’omicidio aggravato da rapina del 75enne Venerato Sardu.

L’obbligo di dimora

Il 53enne era uscito dal carcere il 20 febbraio, quando il pm Andrea Massidda aveva chiesto alla giudice la modifica della misura cautelare perché, proprio quel giorno, scadevano i termini di custodia cautelare. La Gup Anzani aveva così disposto l’obbligo di dimora a Sestu, a casa della sorella, e altre prescrizioni a cui Congiu doveva sottostare, sotto il rigido controllo dei carabinieri. Mercoledì scorso, il 28 febbraio, gli è stato consentito di venire in città per il tempo necessario a partecipare l’udienza preliminare che si è conclusa col rinvio a giudizio in Assise: rischia una condanna all’ergastolo.

In giro per la città

«Se è vero che Congiu», si legge nell’ordinanza che ripristina il carcere, «era stato autorizzato ad allontanarsi da Sestu per recarsi in Tribunale, per il tempo strettamente necessario a partecipare all’udienza preliminare fissata alle 9.15, è anche vero però che, come risulta dal relativo verbale, l’imputato a tale udienza non era presente». Dopo il ripensamento – sottolinea la giudice – il 53enne non sarebbe tornato comunque a casa per la via più breve, ma sarebbe stato visto girovagare prima in via Manno, poi salire sul bus del Ctm e poi nel quartiere di Is Mirrionis, dov’è stato fermato dai carabinieri in via Quirra. In quella zona, tra l’altro, non passano i bus che tornano a Sestu.

Ripristinata la custodia

Ai militari non ha dato una spiegazione della sua presenza a Is Mirrionis col risultato che, ieri mattina, la giudice per le indagini preliminari ha immediatamente deciso di revocare l'obbligo di dimora e rimandare in carcere Fabrizio Congiu, in vista dell’avvio del processo fissato per metà aprile. La liberazione del senza fissa dimora sospettato dell’omicidio per decorrenza dei termini aveva fatto scattare, una decina di giorni fa, la protesta durissima di Isabel Sardu, la figlia dell’anziano ucciso, che nei social aveva chiesto a chiunque lo avvistasse in giro per Cagliari di segnalare il fatto alle forze dell’ordine. Fabrizio Congiu, difeso dall’avvocato Stefano Pisano, è così tornato in cella a Uta. Secondo l’accusa, il 16 febbraio 2023, era entrato nell’appartamento del padrone di casa che l’aveva sfrattato perché non pagava l’affitto e l’aveva ucciso: non si era accorto, però, che nella camera da letto ci fosse una micro-telecamera che ha ripreso il delitto. La famiglia della vittima si è affidato all’avvocato Pierluigi Concas che si è costituito parte civile già dall’udienza preliminare e parteciperà al processo in Assise.

