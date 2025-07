«L’omicida merita 21 anni di carcere» 

Il procuratore generale Luigi Patronaggio ha chiesto che l’omicidio avvenuto al Poetto il 9 agosto del 2023 debba essere considerato aggravato: per questa ragione ha sollecitato la condanna a 21 anni di Alessio Desogus, 22enne di Flumini, proponendo ai giudici della Corte d’assise d’appello di Cagliari che riformino la sentenza di primo grado che l’aveva condannato a 16 anni e 8 mesi per aver causato la morte di Luca Mameli, il 35enne di Capoterra, ferito a morte con una coltellata nel corso di una violenta lite davanti ad una discoteca del lungomare.

Il processo d’appello

Si è chiusa ieri mattina la requisitoria dal pg Patronaggio nel dibattimento d’appello, dopo la decisione del pm Nicola Giua Marassi di impugnare la condanna di primo grado inflitta al giovane quartese. Il procuratore generale ha chiesto ai giudici di ritenere quell’omicidio come aggravato, dunque cancellare lo scorto di un terzo della pena che era stato applicato dalla Corte d’appello che, al termine de processo di primo grado, aveva riammesso l’imputato all’abbreviato facendo cadere l’aggravante.

In primo grado

Nel primo processo la Corte presieduta dalla giudice Lucia Perra, con a latere il collega Federico Loche, era uscita dalla camera di consiglio riconoscendo la colpevolezza del ragazzo, difeso dall’avvocato Marco Scanu. Ma a differenza di quanto chiesto dal pm Nicola Giua Marassi, i giudici avevano fatto cadere i “futili motivi” contestati dalla Procura, ridimensionando la condanna a 21 anni chiesta dall’accusa. Proprio quell’imputazione aggravata aveva mandato Alessio Desogus direttamente davanti ai giudici dell’Assise, senza la possibilità di chiedere riti alternativi come previsto per tutti i reati che possono essere puniti con la pena massima dell’ergastolo.

Il ricorso

Dopo la sentenza a 16 anni e 8 mesi, il pm Giua Marassi aveva ricorso in appello e ieri la Procura generale ha fatto proprio quel ricorso sostenendo che l’imputato non può essere riammesso all’abbreviato. Da qui la nuova richiesta di condanna a 21 anni. La madre e i fratelli della vittima si sono costituiti parte civile al processo con gli avvocati Carlo Monaldi, Marco Solinas e Stefanino Casti. Il delitto era avvenuto al termine di una gara di bevute tra due gruppi di ragazzi, conclusasi con una rissa davanti alla discoteca del lungomare. La Corte d’assise d’appello presieduta dal giudice Massimo Poddighe (a latere Alessandro Castello) ha rinviato ad agosto per la sentenza.

