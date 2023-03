L’omicida di Bancali assolto 

Assolto perché non imputabile per totale infermità mentale. Termina ieri, in sede di udienza preliminare, il procedimento contro Giuseppe Pisano che a Bancali, la notte dello scorso 27 luglio, si accanì con uno sgabello sul compagno di cella, Graziano Piana, morto il pomeriggio successivo a causa delle ferite ricevute. Il gup Sergio De Luca scrive così la parola fine, anche alla presenza degli avvocati di parte civile Vittorio Campus e Paolo Spano, nel giorno in cui era prevista la decisione sul rito abbreviato chiesto da Simone Vargiu, avvocato del 28enne, originario di Sorgono e residente ad Austis. A pesare le tre perizie psichiatriche, commissionate dal gip Giuseppe Grotteria, dal pm Angelo Beccu e dallo stesso difensore, i cui esiti, formulati dagli esperti Claudia Granieri, Pietro Petrini e Giuseppe Ferri, sono stati unanimi: Pisano era totalmente incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. Quando, arrivato in carcere, entra poco prima di mezzanotte nel piccolo spazio condiviso con il 51enne sassarese per uscirne dopo una manciata di minuti, lasciando Piana a terra, nel sangue, il cranio spaccato da una furia inspiegabile.

«Mi ha risposto male»

“Mi ha risposto male”, sarebbe stata questa la giustificazione data “a caldo” agli agenti penitenziari e, a distanza di sette mesi, il giovane non avrebbe ancora realizzato la portata del suo gesto. Ricoverato in una Rems, la residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, vi dovrà rimanere, secondo quanto disposto dal giudice, per cinque anni. Un lasso temporale che, una volta concluso, potrebbe portare il Tribunale di sorveglianza a decidere per una proroga o, invece, di sottoporre l’uomo a un esame così da valutare se sia venuta meno la pericolosità sociale. Che permane solida, da tenere sotto controllo a lungo, come suggerisce la richiesta del pm Beccu di estendere la restrizione a dieci anni.

I segnali

Procrastinando così uno stato di contenzione terapeutica inaugurato qualche tempo prima dell’omicidio, nel periodo successivo a una denuncia della madre contro Pisano, da cui erano originate due permanenze in una comunità dedicata di Uta. Dove era finito in seguito a una perizia compiuta da un consulente del pm del tribunale oristanese che aveva attestato la parziale incapacità di intendere e di volere dell’uomo. Comunità che vide però la sua fuga in un paio di occasioni fino alla scelta di trasferire Giuseppe, proprio nella casa circondariale sassarese. E su questo processo, che si tiene a Oristano, e in cui Pisano è imputato per maltrattamenti familiari, è attesa la sentenza il prossimo 3 aprile.