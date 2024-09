L’ombra di due infanticidi 

Parma. Due giorni prima di partire con la famiglia per una vacanza oltreoceano avrebbe indotto il parto, per poi uccidere il bimbo e seppellirlo nel giardino di casa. Nessuno intorno a lei era al corrente della gravidanza: né il fidanzato coetaneo, né un medico, né la sua famiglia, né gli amici. Avrebbe fatto tutto da sola.

Gli altri resti

È il quadro agghiacciante ipotizzato dagli inquirenti dopo il ritrovamento del corpo di un neonato il 9 agosto nel giardino di una villetta di Traversetolo, in provincia di Parma. La 22enne che gli esami del Dna indicano come la madre è indagata per omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Ma su di lei pesa l’ombra, ancora più scura, del duplice infanticidio. Indagini successive hanno portato a scoprire nei giorni scorsi, nello stesso giardino, i resti di un altro bambino. Risalgono a oltre un anno fa e secondo un primo esame apparterrebbero a un piccolo di circa 40 settimane.

«In solitudine»

Un lungo comunicato del procuratore di Parma Alfonso D’Avino chiarisce che «può ritenersi accertata» l’estraneità dei genitori della 22enne come del papà del neonato, coetaneo della giovane: «Nessuno - all’infuori della ragazza - era a conoscenza della gravidanza: né familiari, né il padre del bambino, né amiche o amici». Inoltre la gravidanza della giovane «non è stata seguita da alcuna figura professionale» e il parto «è avvenuto nella casa familiare» e «in solitudine, senza la collaborazione né la presenza di nessuno».

Trovati dal cane

La Procura conferma il secondo ritrovamento di resti, senza però sbilanciarsi in attesa degli esami medico-legali. Su questo secondo episodio, trapelato nei giorni scorsi, si indaga per violazione del segreto di indagine. Intanto a Traversetolo il passaparola racconta una ragazza dalla vita normalissima. A trovare i resti, quando la famiglia era in aereo diretta oltreoceano, sarebbe stato il cane di casa. Poi li avrebbe notati la nonna della giovane, che si era trasferita lì per badare all’animale. Poi il ritorno della famiglia a vacanza finita, dopo una decina di giorni.

