L’ombra delle tensioni Pd-M5S «Ma nell’Isola non ci sono ricadute» 

Le tensioni nazionali tra il Movimento 5 Stelle e il Pd mettono in allarme anche l’Isola. A Bari il Campo largo si sta sgretolando, dopo il no di Giuseppe Conte alle primarie tre giorni prima dell’apertura dei gazebo, e le accuse di slealtà da parte di Elly Schlein. L'inchiesta sul presunto voto di scambio che ha colpito diversi politici pugliesi, la terza in pochi mesi, ha convinto Giuseppe Conte che non ci fossero più le condizioni per partecipare domani alla consultazione della base: «I Dem ritirino le accuse di slealtà». Un passo indietro che ha fatto piombare il gelo tra Pd e M5S, proprio quando sembrava che Bari potesse essere il laboratorio per un altro esperimento politico, magari vincente come quello sardo.

Le ricadute nell’Isola

Il clima politico nel Campo largo, da Cagliari a Sassari, passando per Alghero, cioè le tre città principali chiamate a scegliere il sindaco e a rinnovare l’amministrazione, sembra per ora non risentire dello scontro, percepito però dai pentastellati sardi con preoccupazione. Silenzio tra i Dem, concentrati sui numeri della loro partecipazione alla squadra in Regione. L’incertezza, tra i grillini, è invece palpabile. Nel senso che i fatti di Bari e, prima ancora, il naufragio in Abruzzo della stessa idea di Campo largo, hanno instillato più di un cattivo pensiero nel cuore e nell’animo di qualche attivista, anche di prima fascia. Ma le trattative per la formazione della Giunta Todde e la selezione dei candidati sindaci hanno temporaneamente placato le tensioni, preparando il terreno per le elezioni di giugno. «La Sardegna sarà un laboratorio politico del Campo largo almeno fino alle elezioni politiche», dice un alto dirigente del M5S. «Da questo punto di vista, siamo stati contaminati dall’alleanza ed è difficile che possa essere spezzata al primo litigio tra Conte e Schlein».

La situazione

Nessuno ci mette però la faccia, per usare la terminologia calcistica. Neppure quando viene fuori che «dal nazionale non risulta, essendo i discorsi sulle liste avviati un po’ ovunque, alcuna indicazione che preveda un disimpegno dal Campo largo». In città come Cagliari, Sassari e Alghero, ma anche Monserrato nel Cagliaritano, dove il voto per il Municipio è visto al pari di un test politico, qualche piccolo segnale di tensione si avverte soprattutto nel detto-non detto dei protagonisti. Certo, dopo aver preso il pezzo più importante, cioè la presidenza della Regione, sembra difficile che nei Comuni sia proprio il M5S ad alzare la posta delle richieste. La linea del movimento di Conte è sempre la stessa, dall’inizio: mandare avanti i partiti “storici” e cercare, semmai, di ricavare nelle trattative, in caso di successo, posti di peso nelle Giunte e nelle commissioni consiliari. Amministrare anche il capoluogo regionale, per la compagine pentastellata, è un obiettivo da non lasciarsi sfuggire e, alla fine, sarà seguita definitivamente, seppur con qualche probabile muso lungo, la strada della convenienza di un’alleanza con il Pd che, seppure con qualche mal di pancia, è stata consolidata dal successo nelle elezioni regionali del 25 febbraio.

La linea

Per ora la parola d’ordine è stabilità. Fondamentale per mantenere coesione durante un periodo molto delicato. Sebbene le dinamiche nazionali mettano in apprensione, la solidità dell'alleanza locale potrebbe rappresentare un punto di forza per i partiti coinvolti, anche perché darebbe garanzia di durata. «La capacità di mantenere un fronte unito potrebbe garantire continuità e forza politica anche nel governo della Regione», fa notare un militante della prima ora. «Il Campo largo conviene a tutti e, quindi, anche a noi».

Il caso

Tuttavia, qualche scossone all’alleanza potrebbe arrivare dalle forze cosiddette minori. È Claudio Cugusi, esponente di Psi-Sardegna Europa, a fissare una serie di paletti sulla scelta del candidato sindaco. Mercoledì pomeriggio, il giorno dopo il giuramento del nuovo esecutivo e l’elezione del presidente del Consiglio, si riunisce il tavolo del Campo largo proprio per discutere del candidato sindaco, dopo l’esclusione dell’ipotesi primarie: «Ma l’idea di soluzioni calate dall’alto non va affatto bene», avverte Cugusi. «Massimo Zedda ha dato la sua disponibilità alla candidatura, ma anche le altre disponibilità devono essere valutate dal tavolo. La coalizione deve presentarsi unita attorno a un candidato, non divisa. E il modulo del Campo largo deve essere lo stesso sperimentato con successo alle Regionali». Segno che a Cagliari i giochi sono tutt’altro che chiusi.

