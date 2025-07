L’ombra della mafia su hotel e ristoranti 

Denaro sporco da ripulire, società che cambiano conformazione alla velocità della luce, riciclaggio, usura ed estorsione. Il rischio di infiltrazioni mafiose nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione è tutt’altro che remoto. Per arginare il rischio ieri mattina, nella Prefettura di Cagliari, è stato firmato un protocollo di intesa e collaborazione, dal prefetto Giuseppe Castaldo, i sindaci di Cagliari Massimo Zedda, di Quartu Graziano Ernesto Milia, di Pula Walter Cabasino e di Villasimius Gianluca Dessì. L’iniziativa è finalizzata a rafforzare l'azione amministrativa di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

La task force

Un sistema di controlli sviluppato sulla base degli indicatori di rischio economico-finanziari, gestionali e societari, operativi, legali e giudiziari passerà al vaglio della task force del Gia, Gruppo interforze antimafia, con sede in piazza Palazzo alla quale i quattro Comuni dovranno inviare le nuove richieste di licenze amministrative (Scia).

L’allarme

«Si tratta di un protocollo frutto di un percorso di condivisione con le amministrazioni comunali coinvolte che ringrazio per la disponibilità e la collaborazione prestate e che si inserisce nel solco tracciato dalle più recenti direttive ministeriali, prevedendo un sistema rafforzato di impegni collaborativi tra tutti gli attori coinvolti», afferma il prefetto Castaldo. «Il modello convenzionale consentirà, attraverso una attenta e accurata valutazione di tutti i possibili indicatori di rischio, di anticipare i fenomeni negativi e i tentativi di inquinamento del tessuto economico». da cosa nasce la necessità di questo accordo, ci sono stati campanelli d’allarme? «Questa è un’iniziativa a livello generale con indicazioni che il ministro ha inviato a tutti i prefetti. È uno strumento di prevenzione amministrativa contro i tentativi di infiltrazione mafiosa nell’economia legale», ribadisce Castaldo. C’è un allarme? «No – spiega il prefetto – si tratta di un’attività di prevenzione, di monitoraggio perché non bisogna mai abbassare la guardia. Ci sono situazioni che sono seguite con la massima attenzione, valuteremo poi con il Gia le azioni consequenziali. Sono fortemente convinto che nella Provincia di mia competenza esitano tutti gli anticorpi per prevenire eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose».

C’è una relazione con il prossimo arrivo nel carcere di Uta dei detenuti con il 41 bis? «No – ribadisce il prefetto – la sigla dell’intesa è un’iniziativa a livello nazionale». C’è una data per il trasferimento dei carcerati? «No, ma assieme alle Forze dell’ordine seguiremo con la massima attenzione la vicenda».

Di certo c’è che si tratta di un ulteriore aggravio di compiti per gli uffici comunali, già in sofferenza per la cronica mancanza di personale.

Il vertice

Hanno partecipato all'incontro, anche la questora di Cagliari Rosanna Lavezzaro, il comandante provinciale dei Carabinieri Luigi Grasso, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Alfredo Falchetti e il capo sezione della Dia di Cagliari Adriano Barbieri.

