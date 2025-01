L’ombra del voto anche sul Campo largo 

Il centrodestra dice che andrebbe a elezioni anche subito. E il centrosinistra? La linea ufficiale è la difesa di Alessandra Todde. «Abbiamo letto tutte le carte, e le ragioni della presidente della Regione sono tante: sono abbastanza sicuro che non ci siano le condizioni per cui è stata richiesta la sua decadenza», ha detto anche di recente il presidente dell’Assemblea Piero Comandini a proposito della misura prevista nell’ordinanza ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello di Cagliari. Non ufficialmente, tuttavia, in maggioranza si ragiona eccome sull’ipotesi di elezioni anticipate.

La condizione

D’altra parte, qualcosa potrebbe andare storto: alla fine dei tre gradi di giudizio la Cassazione potrebbe confermare la decisione del collegio, e in caso di proposta di conflitto di attribuzioni, la Corte Costituzionale potrebbe giudicare il ricorso della Giunta regionale non ammissibile, o comunque pronunciarsi non a favore della governatrice. Insomma, meglio non farsi trovare impreparati. Ma nello stesso tempo sarebbe auspicabile che la decadenza effettiva arrivasse il più tardi possibile, giusto per consentire all’eventuale candidato alla presidenza per il Campo largo di organizzarsi.

In questa situazione di totale incertezza il totonomi è già partito. Tra gli altri, si fa quello del deputato del Pd Silvio Lai. Il quale, è anche in corsa per succedere a Comandini alla segreteria regionale del partito. Di sicuro, dovrebbe prima raggiungere questo risultato che costituirebbe una base molto solida per la sua candidatura alla presidenza della Regione. Ma, tra gli altri effetti, il caso decadenza ha avuto anche quello di rallentare nel Pd sardo l’iter per l’elezione di un nuovo segretario: il maggior partito della coalizione non può, infatti, mostrarsi debole e diviso in una situazione come questa.

Le variabili

C’è anche chi sostiene che, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio, la candidata resterà comunque Alessandra Todde (M5S). Previsione che sembra verosimile solo se la decadenza fosse imminente o se fosse la stessa presidente a decidere di fare un passo indietro per il ritorno al voto. Probabilmente saranno anche determinanti le prossime amministrative a Nuoro, la città della presidente. Se dovesse spuntarla il centrodestra, l’ipotesi di corsa bis di Todde si allontanerebbe, mentre sul fronte dell’altro schieramento uscirebbe molto rafforzato il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis.

Le tappe

Al di là delle ipotesi e dei rumors, cresce l’attesa per il ricorso al tribunale ordinario che gli avvocati di Todde dovrebbero depositare oggi o domani. Hanno tempo fino al 3 febbraio, giorno della seduta statutaria del Consiglio regionale con all’ordine del giorno, probabilmente, le dichiarazioni in Aula della governatrice. Sempre il 3 potrebbe essere proposta la mozione della maggioranza che impegna la Giunta a sollevare sul caso decadenza il conflitto di attribuzioni con lo Stato, sul quale sarebbe chiamata a decidere direttamente la Consulta. Il 4 febbraio si riunirà invece la Giunta delle elezioni che – una volta presentato il ricorso – dovrebbe rinviare ogni deliberazione a dopo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione. Considerando alcuni precedenti, potrebbero volerci un paio d’anni.

