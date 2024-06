L’ombra del tempo nelle esplorazioni di Gabriella Locci 

Hanno navigato, seppure al traino delle barche, prima di approdare, previo lavaggio e successiva asciugatura, su una parete della galleria Comunale d’Arte di Cagliari. Sede, fino al 3 novembre, di un’avvolgente personale di Gabriella Locci curata dalla storica dell’arte e docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli Olga Scotto di Vettimo.

Sono, queste carte marinare ancora impregnate di sale, fondamentale componente di un progetto espositivo che compendia gli ultimi quindici anni di produzione di una esploratrice delle pratiche calcografiche. “Bisus. La memoria e l’ombra del tempo” occupa la bella sala affacciata sui Giardini Pubblici con una installazione composta da tre grandi pezzi e preziosi piccoli formati. Un ovale di moquette nera divide idealmente il percorso , senza tuttavia bloccare il passo al visitatore. Vaste, le dimensioni per i “Pensieri notturni”, per “Il senso infinito delle cose”, per la “Mappa del viaggio”. Più contenuti, “Lontano all’orizzonte la luce ha il rumore del tuono”, “Il dolore incompreso”.

Tecniche miste su tela, xilografie su legno, pittura, pastelli, un video girato sott’acqua, una minuscola fotografia dell’autrice bambina, nell’allestimento ideato da Casa Falconieri con perfetto equilibrio. «Lo spazio centrale - si legge nella presentazione - ospita ciclicamente un artista che, ponendosi al centro di questo spazio quasi quadrato e ruotando il suo corpo a 360°, vede scorrere tutto il suo percorso». Il gesto di Gabriella Locci, il suo modo di tracciare segni mai chiusi, di tingere di rosso le forme ovoidali, di graffiare col nero la carta e la tela, hanno il dono della coerenza. Deciso il tratto, inconfondibile l’impronta di una maestra che ha portato il colore nell’austero mondo dell’incisione.

«Cerco equilibri e armonie che contengono aspetti apparentemente contraddittori e che sembrano sul punto di cadere e modificarsi», spiega in un libro. Carborundum, stampa a secco, berceaux, puntasecca: questi i procedimenti utilizzati e sovente mescolati.

L’artista, scrive Olga Scotto di Vettimo nel testo critico, «sente l’esigenza di rompere e scompaginare la fissità dei generi per portare il lavoro artistico all’interno del dinamismo casuale della vita». E se i sogni si presentano come vogliono loro, disordinati, carichi di ricordi, di fatti e di volti che pensavano dimenticati, sono certo la parte oscura, (oscurata?) di ciascuna esistenza.

Gabriella Locci è presidente dell’Associazione Casa Falconieri fondata con Dario Piludu nel 2000, ha un laboratorio aperto ai giovani artisti e a varie collaborazioni, ha fruttuosi rapporti col Museo Reina Sofia di Madrid e altre istituzioni. Nonché un curriculum internazionale di solido spessore.

