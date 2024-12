L’ombra del racket dietro gli attentati? 

Cosa succede a Siniscola? L’opinione pubblica si interroga sulla sequenza di attentati che a dicembre ha scosso la quiete della cittadina baroniese. Una situazione che sta creando un profondo senso di insicurezza, tanto da sollevare ipotesi di vario genere, compresa quella del racket. Ad alimentare questa possibilità il fatto che buona parte delle vittime siano imprenditori. Baristi, costruttori, allevatori o titolari di aziende di movimento terra come Oscar Frau, l’ultimo ad avere subito ingentissimi danni dell'ennesimo blitz incendiario che ha distrutto un grosso camion e un escavatore quasi nuovo. E mentre carabinieri e polizia indagando a fondo per cercare di dare un volto ai responsabili dell’ondata di intimidazioni che nel volgere di quindici giorni hanno procurato danni per centinaia di migliaia di euro, la preoccupazione anche tra gli amministratori comunali si fa sempre più alta. Il 9 gennaio il grave fenomeno verrà discusso in consiglio comunale. «Nei prossimi giorni affronteremo il problema con il prefetto di Nuoro Alessandra Nigro - afferma il sindaco Gian Luigi Farris - il mio timore è che questi episodi possano scatenare atti delittuosi molto più gravi».

