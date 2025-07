L’ombra dei privati sulle grotte 

La Direttiva Bolkestein getta pesanti ombre sul futuro dei due complessi carsici di Capo Caccia. Ora che anche la Grotta Verde è stata resa accessibile al pubblico, il rischio è che possa finire in mano ai privati. Lo stesso potrebbe accadere alla vicina Grotta di Nettuno, sul versante nord-occidentale del promontorio calcareo, il sito ambientale più visitato della Sardegna. L’ex sindaco Marco Tedde, su questa partita, vuole mettere in guardia l’attuale primo cittadino algherese, Raimondo Cacciotto, perché se dovessero venire a mancare gli introiti delle visite, oltre due milioni e mezzo di euro all’anno, sarebbe il collasso per le finanze pubbliche.

La proposta

«L'amministrazione Cacciotto deve attivarsi per evitare lo smacco della gara per l'affidamento ai privati in forza della Direttiva Bolkestein. Per escludere l’applicazione della legge europea dal futuro affidamento delle grotte parrebbe essere sufficiente la dichiarazione di notevole interesse pubblico del Ministero competente, previo parere della Regione», suggerisce il consigliere Tedde. «O, in subordine, agli stessi fini potrebbe essere emanata una norma nazionale che definisca le grotte servizi d’interesse economico o non economico generale riservati a enti pubblici», aggiunge il leader di Forza Italia. «Ma il sindaco Cacciotto non deve stare alla finestra e si deve fare parte attiva, assieme ai Comuni della Città Metropolitana, per arrivare all'obbiettivo», avvisa Tedde secondo cui le due grotte «costituiscono inestimabili risorse ambientali e paesaggistiche del Nord ovest dell'isola, che per la loro fragilità non possono essere gestite da imprese private alla stregua di servizi soggetti alle logiche del mercato».

Polemiche pure per l’affidamento al miglior offerente del punto di ristoro nel piazzale di Capo Caccia. «Apprendiamo con stupore che la Città metropolitana di Sassari, ancora in gestione commissariale, ha indetto una gara al fine di procedere all’affidamento in concessione di valorizzazione dell’immobile sito a Capo Caccia, nella piazza da cui si accede alla Grotta di Nettuno e alla Grotta Verde. Non ci risulta che questa scelta sia stata concertata con l'Amministrazione di Alghero», fa notare il coordinatore azzurro Andrea Delogu: «Il sindaco deve ottenere l'annullamento della procedura di gara e la struttura deve essere affidata direttamente all'Area Marina Protetta e al Parco».

