L’ombra dei predoni del vento  

La denuncia arriva su carta intestata. Scuote la cittadinanza, non lascia dubbi e svela subito l’attendibilità della notizia. «Il territorio del Comune di Nuoro è interessato dall’installazione di due grandi parchi eolici da parte di una società di Singapore e di una spagnola, a Intraemontes e Perda Pinta, per un totale di circa 30 aerogeneratori alti complessivamente 220 metri e una potenza di circa 180 Mw», scrive il presidente del Consiglio comunale, Sebastian Cocco: «È inammissibile che il ruolo dei Comuni sia relegato a quello, passivo, di prendere atto di questi progetti». Il sindaco, Andrea Soddu, puntualizza: «Concordo, trovo inaccettabile che i Comuni non siano coinvolti nella co-pianificazione».

Transizione energetica

È il tema del momento, peccato che in questi frangenti abbia troppo spesso il sapore dell’imposizione. Nello specifico: «è assurdo che Comuni e Regione non abbiano alcuna voce in capitolo e debbano sottostare a queste decisione ministeriali», tuona il primo cittadino. Sebastian Cocco aggiunge: «Stando alle schede progettuali, emerge che le zone interessate, prossime alla zona industriale di Prato Sardo, non solo ricadono su aree soggette a vincolo idrogeologico e paesaggistico (per la presenza di numerosi nuraghi) ma modificheranno irrimediabilmente il paesaggio. L’energia prodotta, peraltro, parrebbe venga immessa sulla rete nazionale senza nessun beneficio diretto per le utenze domestiche e industriali della città».

Terra di conquista

L’Isola appare così, ancora una volta, davanti a una proposta calata dall’alto. «Non si tratta di essere contro o a favore delle energie rinnovabili - prosegue Cocco -. La sensibilità verso una transizione energetica sostenibile che abbandoni le vecchie e dannose fonti di approvvigionamento è patrimonio pressoché comune di tutte le forze politiche nazionali e locali. Ma le comunità devono decidere su quali nuove fonti investire e sacrificare il proprio territorio». Sebastian Cocco rincara: «È inammissibile che il Consiglio comunale, organo sovrano rappresentativo di tutta la comunità nuorese, non venga coinvolto in una decisione così impattante, non fosse altro perché alcuni terreni interessati sono di proprietà comunale. Le pratiche risultano ora in Regione per l’autorizzazione definitiva. Proporrò alla prossima conferenza dei capigruppo di dedicare, anzitutto, un Consiglio comunale apposito alla presenza di esperti del settore, delle forze politiche e sociali e, nel caso, l’utilizzo di uno degli strumenti di consultazione popolare previsti dallo statuto comunale, quale il referendum consultivo».

L’appello

Arriva dal sindaco Andrea Soddu: «Proponiamo che la Regione si doti innanzitutto di una pianificazione urbanistica delle centrali eoliche. Insomma, dobbiamo essere noi a dire dove queste centrali eoliche devono essere messe, sulla base dello studio del paesaggio. Inoltre, e qui ritengo serva una modifica normativa a livello nazionale, le centrali eoliche devono vedere i Comuni compartecipi nell’azionariato. Non esiste che le multinazionali arrivano, presentano i progetti perché hanno il via libera del Governo, mentre i Comuni non possono farci niente».

