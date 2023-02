Lombardia e Lazio: dopo le gioie è l’ora delle trattative nel centrodestra 

I festeggiamenti non sono ancora sfumati, ma i presidenti appena eletti di Lombardia e Lazio - entrambi di centrodestra - già devono cominciare a gestire i delicati equilibri tra i partiti della coalizione.

Non ancora sfumati i festeggiamenti per una vittoria che non si aspettava così schiacciante, Attilio Fontana lavora alla nuova Giunta della Lombardia, ma con rapporti di forza cambiati fra i partiti del centrodestra. Fratelli d'Italia, che aveva un solo assessore, ora è il primo partito e chiede di avere un peso di conseguenza: la vicepresidenza della Regione e (forse) metà degli assessorati. La Giunta Fontana «è sempre stata equilibrata e continuerà a esserlo. E di alto livello», assicura il segretario della Lega, Matteo Salvini. Il governatore spiega che con gli alleati «abbiamo sempre condiviso le decisioni e continueremo a farlo». Ma il partito di Giorgia Meloni mette paletti: «Nulla si potrà fare senza Fratelli d'Italia, come prima era con la Lega e ancora prima con Forza Italia», ha sintetizzato Romano La Russa, indicato come possibile vicepresidente.

Nel Lazio comincia l'era FdI con il presidente Francesco Rocca forte di una vittoria schiacciante, oltre il 50%. E il neo governatore già parla di orizzonti lontani: «Il nostro obiettivo è governare noi la Regione per dieci anni», dice a “Un giorno da pecora” su Radiouno. «È una bella responsabilità», ammette l'ex presidente della Croce rossa, che già nel suo primo giorno da eletto si è messo al lavoro sui principali dossier: «La sanità del Lazio è da ricostruire e forse anche da ripensare». Non esclude di tenere per sé la delega più delicata e che gli sta più a cuore, promettendo di mettere mano al problema delle liste di attesa. Rocca potrà contare su una maggioranza solidissima: il centrodestra porterà 30 consiglieri, di cui 22 di FdI. Una pattuglia capitanata dal meloniano Giancarlo Righini che, nel collegio di Roma e provincia, sfonda ampiamente il tetto delle trentamila preferenze.

