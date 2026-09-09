L’omaggio in Consiglio comunale agli studenti più bravi 

Sono nove i giovani studenti monserratini premiati martedì in aula consiliare dall’amministrazione comunale per gli ottimi risultati raggiunti al termine del loro percorso scolastico nelle scuole medie. «Ho scelto il liceo classico, sono ancora indecisa sul mio futuro ma spero di arrivare presto a una decisione», racconta Alice. «È stato bellissimo vederla crescere e raggiungere i suoi obiettivi grazie alla forza di volontà», dice Felice Pisu, papà di una delle premiate. «È una bella iniziativa del Comune: fa piacere che l’impegno e il merito di questi ragazzi vengano riconosciuti».

Alla cerimonia ha partecipato anche Ignazio Todde, nuovo dirigente scolastico dell’istituto Cortis, che subentra dopo un ultimo anno scolastico segnato da diverse vicissitudini. «È un’iniziativa lodevole – dice –, che può essere motivo d’orgoglio per gli studenti e motivarli a proseguire il loro percorso. Sono dell’idea che se gli studenti respirano un clima di benessere a scuola, questo possa aiutarli a prendere decisioni corrette e supportare anche i compagni in difficoltà». A chiudere la cerimonia la vicesindaca Elisabetta Contini: «Dietro questi risultati ci sono studio, sacrifici e rinunce. Mi auguro che non vi accontentiate mai e conserviate sempre fame di conoscenza e cultura», ha detto ai ragazzi premiati.



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