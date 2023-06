L’omaggio  di Pina Monne a Desulo 

Un legame profondo quello fra l’artista Pina Monne e la comunità di Desulo, fortificatosi ulteriormente dopo la scomparsa del compagno Christian, avvenuta in un tragico incidente nel luglio 2020. In quei giorni, la muralista di Irgoli lavorava proprio ad alcuna opere vicino la parrocchiale di Sant’Antonio Abate, quando venne raggiunta dalla tragica notizia. La popolazione, colpita anch'essa emotivamente, le si strinse intorno in un comune cordoglio. Gesti di cuore, mai dimenticati dall’artista che, ora, vede esposta al Museo d’arte moderna e contemporanea di Atzara, la nuova opera in ceramica “Omaggio a Desulo”. Nello specifico, una donnina in abito tradizionale che raffigura l’abbraccio donato dalla comunità in quei giorni bui.

«Desulo e i desulesi sono parte di me – racconta l’artista – un omaggio partito dal cuore non dimenticando tutto l’amore e la fratellanza ricevuti. Mai dimenticherò il regalo della caratteristica cuffietta del costume, cucita per me da un’anziana. Cosi come tante altre manifestazioni d’affetto».

Girando il paese, il richiamo alle opere di Monne è grande: dalle installazioni murarie, passando per gli omaggi donati alle attività locali, che espongono fieramente una castagna in ceramica immersa nei colori dell’abito tradizionale.

Nelle ultime ore, la notizia della nuova installazione al Mama di Atzara è stata salutata con entusiasmo sui social, fra commenti e condivisioni che plaudono all'iniziativa. All’orizzonte, anche un atteso ritorno a Desulo per l’artista, con nuovi progetti per l’autunno. (g. i. o.)

