L’omaggio di Martina agli scout durante l’esame di terza media 

Ne fa parte da 4 anni e la passione per lo scoutismo della 13enne Martina Congiu è tale da aver “monopolizzato” anche il suo esame di terza media: con indosso la divisa, anzi, l’uniforme del gruppo scout Agesci Domusnovas I (perché, avverte Martina «la divisa divide, l’uniforme unisce») la giovane ha stupito la commissione legando nella sua tesina tutte le materie d’esame al movimento creato nel 1907 da Baden - Powell. «Le escursioni, dormire in tenda e cucinare, le amicizie: amo tutto quello che facciamo - spiega - e l’ho voluto condividere». Per musica, ad esempio, ha suonato “Bella ciao” al flauto, dato che «è stata composta un anno prima della nascita del movimento». Ora s’iscriverà al liceo delle Scienze applicate ma, di certo, proseguirà negli scout: «L’anno prossimo sarò “Capo in clan” e intendo insegnare ai più piccoli tutte le esperienze e conoscenze maturate». Orgogliosi del suo esame i giovani genitori Mariano e Arianna, ancor di più il gruppo scout domusnovese: «Abbiamo saputo della sua scelta solo pochi giorni prima - dice la capo scout Betta Concas - e ci ha fatto un enorme piacere: Martina e la sua generazione sono il futuro di un gruppo che nel 2024 compiuto 50 anni. Siamo l’associazione più longeva di Domusnovas insieme a Vibraf e Speleo Club». L’esame atipico di Martina ha colpito anche la dirigente scolastica dell’istituto Meloni Marta Putzulu: «Brava a presentare un percorso pluridisciplinare ed a valorizzare il connubio tra attività scolastiche ed extra scolastiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA