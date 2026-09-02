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Il gemellaggio.
03 settembre 2026 alle 00:21

L’omaggio di Malta a Sant’Elena 

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In vista delle celebrazioni per la festa di Sant’Elena, che vede quest’anno un gemellaggio con la città maltese di Birkirkara, l’ambasciatore della Repubblica di Malta in Italia Daniel Azzopardi ha incontrato ieri mattina il sindaco Graziano Milia.

All’incontro all’ex Convento dei cappuccini erano presenti anche il parroco della basilica di Sant’Elena monsignor Alfredo Fadda, l’assessora comunale alle Attività produttive Rossana Perra, il presidente della commissione consiliare comunale per le Politiche europee Francesco Piludu e il console onorario della repubblica di Malta in Sardegna, Michele Pons. Si rafforza così il rapporto tra la terza città della Sardegna e la comunità maltese, nato dalla comune devozione a Sant’Elena.

E nei prossimi giorni, in occasione delle celebrazioni previste per la patrona, arriverà a Quartu la banda musicale maltese. Durante l’incontro di ieri è stata ribadita la volontà dell’amministrazione comunale di dare continuità e forma istituzionale al percorso avviato. «La formalizzazione del gemellaggio» si è detto, «garantirebbe un rapporto istituzionale stabile tra le due municipalità, con l’avvio di vantaggiosi scambi culturali e commerciali tra i cittadini, le associazioni e le stesse comunità religiose».

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