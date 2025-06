l’omaggio di Carlos a Jannik: «So che qui vincerai tante volte» 

Parigi. Qualunque prezzo sia costato loro il biglietto, i presenti non lo rimpiangeranno mai. Perché non c'è stato un game della finale del Roland Garros che non abbia offerto spettacolo e qualità da far spellare le mani. Di sicuro non Dustin Hoffman, Spike Lee, Natalie Portman, George Russell, Antoine Dupont, Dirk Nowitzi, Tony Parker, Stan Smith e Andrè Agassi, solo alcuni dei tanti vip e campioni presenti sulle tribune. Attori e protagonisti nelle loro rispettivi discipline, questa volta ad applaudire sono stati loro, incantati da oltre cinque ore di spettacolo di una qualità rara.

La premiazione

Per questo, tutti hanno voluto restare seduti nelle proprie poltroncine (o nei seggiolini) del “Philippe Chartrier” anche durante la premiazione che ha visto i due protagonisti proseguire nell’atteggiamento da fuoriclasse già messo in campo sino ad allora. «È più facile giocare che parlare in questi momenti», ha detto Jannik Sinner, congratulandosi con Carlos e ringraziando «il mio team per avermi messo in condizione di giocare una partita del genere: abbiamo dato il massimo, abbiamo dato tutto». Poi ha sorriso amaro: «Non dormirò bene, questa sera» ha detto l'azzurro, «ma va bene così. Pochi mesi fa avrei firmato per stare qui. È stato un torneo straordinario, anche se ora è molto difficile».

Anche Carlos Alcaraz ha fatto i complimenti al rivale: «Sei di un livello straordinario, ha fatto un torneo fantastico, e so quanto ci tenevi a vincerlo, ,ma so che lo vincerai non una ma tante volte. È un privilegio condividere questo terreno con te, sono felice che riusciamo a scrivere la storia di questo torneo. Tu sei un esempio non solo per me, sei una fonte di ispirazione per tutti». ha concluso.

