L’omaggio di 25mila fedeli alle reliquie di Sant’Elena che ripartono per Venezia  

Forse non è un caso che all’arrivo sabato scorso ci fosse il sole e che invece ieri, alla partenza, un cielo grigio e triste abbia salutato le reliquie di Sant’Elena.Perché sul sagrato della basilica, il sentimento dominante tra i fedeli era il dispiacere nel dover dire addio alla loro patrona, il cui simulacro per una settimana è stato lì, davanti all’altare.

Ad accompagnarlo all’interno del furgone blindato adibito al trasporto di opere d’arte, per poi partire alla volta di Venezia, c’erano tantissime persone che fin dal primissimo pomeriggio si sono recate in chiesa per pregare insieme al parroco don Alfredo Fadda. «Sono stati sei giorni di grande impegno» ha detto il sacerdote, «di forte spiritualità e di presenze enormi. La gioia di questo momento vissuto tutti insieme, anche con i fratelli delle tante comunità che hanno voluto esserci vicine, resterà per sempre nei nostri cuori. Sarebbe bellissimo poter ricambiare la visita a Venezia in un prossimo futuro». Don Alfredo ha inoltre voluto ringraziare tutti quelli che hanno contributo all’organizzazione.

Il picchetto d’onore dell’associazione Marinai d’Italia ha accolto l’Imperatrice prima della partenza, sorretta da i soci del Comitato di Sant’Elena. «È stato un momento straordinario per la parrocchia e per la città» ha commentato il nuovo presidente del Comitato Antonio Longoni.

E mentre il simulacro fa ritorno a Venezia, dove è custodito da 800 anni, è il momento dei bilanci: circa 25mila visitatori, 40 celebrazioni eucaristiche, 16 comunità parrocchiali coinvolte di cui 2 di rito ortodosso, migliaia di spettatori alla diretta tv del 21 maggio su Videolina e alle numerose dirette social dalle pagine della basilica. Per rendere omaggio alla patrona sono arrivati da tutta la Sardegna: Benetutti, Mazzaccara, Gairo, Tula, Guasila. Ieri è stata la volta dei fedeli di Sedilo guidati dal parroco don Maurizio de Martis. Tra questi Graziangela Carossino: «Da noi c’è il culto di San Costantino che è il figlio di Sant’Elena. Avvicinarci alla teca e un’emozione che non dimenticheremo». E ancora Marina Coccu e Salvatore Meloni: «Un’esperienza che ricorderemo per sempre. Siamo venuti qui con grande gioia».

