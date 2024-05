Il comando provinciale dei Carabinieri di Oristano giovedì ha commemorato l’appuntato Francesco Deias, insignito della medaglia d’oro al valor civile. La cerimonia si è svolta nel cimitero di Assolo, alla presenza delle massime autorità, per ricordare l’appuntato morto in servizio 16 anni fa: mentre prestava soccorso a una donna rimasta coinvolta in un incidente sulla Statale 131, venne travolto e ucciso da un’altra auto.

