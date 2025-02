L’omaggio della politica al principe gentiluomo: «Un vero Sardus Pater» 

«Con l’Isola aveva un legame speciale». Chiuque abbia avuto a che fare con Karim Aga Khan lo certifica senza tentennamenti. Tra questi c’è Ugo Cappellacci, deputato di FI ed ex governatore sardo, che ricorda la figura del Principe. «Fu proprio per questo contributo inestimabile che, durante il mio mandato da presidente della Regione, conferimmo all'Aga Khan il riconoscimento "Sardus Pater" nel 2011. La sua lungimiranza ha generato sviluppo, posti di lavoro e opportunità, trasformando un territorio in una realtà unica, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. La sua visione non si è fermata al turismo: ha creato una compagnia aerea sarda, Alisarda (poi Meridiana), che ha contribuito a migliorare i collegamenti con l’Isola. La Sardegna perde non solo un grande uomo, ma un amico sincero, che ha creduto nel potenziale della nostra terra come pochi altri».

Gli assessori

Giuseppe Meloni, assessore al Bilancio e vicepresidente della Regione, uomo forte del Pd: «È con profonda tristezza che apprendo della scomparsa di Sua Altezza il Principe Karim Aga Khan, un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della Sardegna e nei cuori di tutti noi. Fondatore della Costa Smeralda, della compagnia aerea Alisarda e di numerose iniziative legate al turismo, il Principe Aga Khan ha dedicato la sua vita a celebrare e promuovere la bellezza e la cultura della nostra Isola, contribuendo in modo significativo al suo sviluppo e alla sua notorietà internazionale. Da gallurese e sardo non posso che esprimere la mia profonda gratitudine per il contributo di questo grande uomo. Mi unisco al dolore della sua famiglia e della comunità ismaelita che ha guidato con saggezza e dedizione come Imam». Poi è la volta dell’assessore al Turismo: «È stato per decenni l'emblema stesso dello sviluppo turistico della Sardegna», dice Franco Cuccureddu. «Un imprenditore e filantropo che ha avuto il pregio di guardare molto lontano, trasformando un territorio, un'Isola, in un’icona del turismo internazionale. Ci mancherà un imprenditore serio, capace, lungimirante e rispettoso dell'ambiente come l'Aga Khan. Ha individuato il target (lusso), i servizi e le infrastrutture indispensabili per fare turismo e poi le ha realizzate, senza chiedere alle Istituzioni di reperire le risorse e di progettare, appaltare, collaudare e gestire porti ed aeroporto. Le ha realizzate a sue spese e le ha gestite fornendo servizi di eccellenza».

L’indipendentista

Chiude l’ndipendentista Franciscu Sedda, leader di A innantis: «L’Aga Khan aveva creduto nella Sardegna e nei sardi. Simon Mossa aveva ragione di dire dell’Aga Khan ciò che disse. Sicuramente Karim, in quell’inizio degli Anni Sessanta, credette nella Sardegna e nei sardi più di quanto ci credeva lo Stato italiano, che trattava i sardi come banditi e la Sardegna come l’Algeria. Ci credette più della classe dirigente sarda, che dopo aver ipotizzato una Rinascita rivolta alla modernizzazione dell’agricoltura, della pastorizia e delle produzioni artigiane, aveva accettato entusiasticamente l’industrializzazione petrolchimica perché “serviva al Paese”. Ci aveva creduto di più dei padri del sardismo, che teorizzando fra gli Anni Venti e Cinquanta che i sardi erano una nazione abortiva, fallita, mancata, un popolo fatalmente sconfitto, ma talmente sconfitto da dover accettare che in fondo era meglio così. È vero, davanti a tale e tanta desolazione l’Aga Khan vinceva facile in quanto a passare per uno che aveva fiducia nella Sardegna e nei sardi», è la conclusione. «Ma questo gli va riconosciuto».

