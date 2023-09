L’omaggio della comunità allo storico medico condotto 

Per seguire i suoi tanti pazienti si spostava per le vie di Carloforte su una bicicletta, era medico condotto ma per necessità più volte il suo ambulatorio si trasformava in una vera e propria sala operatoria perché Giovanni Giribaldi, arrivato sull’isola di San Pietro negli anni Venti, era medico chirurgo e non esitava a operare quando per il malato non c’era tempo di attraversare il mare e cercare un ospedale. Per decenni ha lavorato a Carloforte, insieme ad altri medici condotti. Allora sull’isola di San Pietro il numero di abitanti era superiore a quello attuale: le emergenze erano frequente e gli ospedali troppo lontani.

Dottor Giribaldi ha lasciato un ricordo indelebile nelle generazioni di carlofortini di cui si è preso cura (è morto nel 1978), la sua figura è stata tramandata fino ai giorni nostri, come grande chirurgo e uomo virtuoso. «Mia nonna mi raccontava di aver affittato al dottor Giribaldi un’abitazione in cui aprì il suo primo ambulatorio comunale - racconta Aldo D’Arco, insegnante in pensione - una figura eccezionale che ha ha dato tanto alla comunità carlofortina. Le condizioni economiche - sociali non erano delle migliori ma lui curava indistintamente tutti, ricchi e poveri, dimostrandosi anche un eccellente chirurgo. Quella casa ora è di mia proprietà ed ho pensato che fosse giusto installare lì una targa per ricordare la figura del dottor Giribaldi». La targa commemorativa, al numero 70 di via don Nicolò Segni, sarà scoperta domani alle 18, con il patrocinio del Comune.

