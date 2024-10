L’omaggio della comunità all’ex sindaco Eusebio Baghino 

A Maladroxia, la passeggiata e il piazzale antistante la spiaggia, da ieri si chiama lungomare Eusebio Baghino. La targa è stata scoperta dal sindaco Ignazio Locci durante la cerimonia dedicata alla memoria del politico antiochense. Erano presenti la moglie, i figli, amici e parenti, il sindaco e l’assessore Pasquale Renna. La targa, è stata benedetta da don Elio Tinti. «L’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio all’uomo e al politico Eusebio Baghino – ha detto il sindaco Ignazio Locci – che con il suo lungo impegno politico, culminato con la carica di primo cittadino della sua Sant’Antioco, ha fatto tanto per la città, per il territorio e per l’intera Sardegna. Oggi ne abbiamo celebrato il ricordo, scegliendo di intitolargli un luogo, il lungomare di Maladroxia, che siamo certi l’onorevole amasse nel profondo». A quasi 10 anni dalla scomparsa, Eusebio Baghino resta impresso nella memoria della gente che lo ricorda soprattutto per la sua particolare propensione politica. Alla sua azione da sindaco si deve, tra le tante cose realizzate, l’inaugurazione e l’apertura del museo archeologico Barreca e la realizzazione della piazza Ferralasco nel lungomare di Sant’Antioco. L’apice della sua carriera quando il capo del governo Giulio Andreotti lo nominò consigliere speciale per i problemi della Sardegna. È stato decano del Consiglio regionale e più volte assessore.

