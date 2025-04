L’omaggio del Parlamento tra applausi e polemiche 

L'applauso bipartisan più convinto è per Matteo Renzi, che cita Fabrizio De André: «Nel vedere quest'uomo che muore, madre io provo dolore, madre ho imparato l'amore». Per il resto, anche la commemorazione di Papa Francesco in Parlamento è l'occasione per misurare le fratture della politica. Con Giorgia Meloni che si mette la mano sul volto alla fine del discorso di Elly Schlein, secondo cui il Pontefice morto «non merita l'ipocrisia» di chi «deporta i migranti». «Ipocrisia» è la parola che usa anche Giuseppe Conte, per liquidare «i vaniloqui» di chi «ignorava i suoi moniti contro le parole di odio e la logica della guerra».

Insegnamenti e gratitudine sono invece i concetti ricorrenti nel discorso della premier, un concentrato di ricordi personali e momenti pubblici vissuti al fianco di Bergoglio, un papa che «ha rotto gli schemi» ed è «entrato nel cuore delle persone». Senatori e deputati sono riuniti a Montecitorio, in un momento solenne, un'ora e mezza incastrata fra il voto di fiducia sul decreto bollette e la discussione sul decreto P.a.

«Lo abbiamo amato e ammirato per l'instancabile forza ed energia con cui si è battuto per la giustizia, la pace e la fraternità tra i popoli e le nazioni», sottolinea il presidente del Senato Ignazio La Russa, prima del minuto di silenzio che evolve in una standing ovation con applauso prolungato. Negli interventi dei gruppi parlamentari si misurano le prime distanze. I dem applaudono sia Galeazzo Bignami (FdI), che ricorda come «il Papa non è di una parte, non segue schemi politici», e Francesco «si è sempre rivolto al suo popolo, senza sottrarsi al confronto con chi aveva opinioni diverse»; sia Simonetta Matone (Lega), per cui è «difficilissimo tracciare un ricordo» di questo pontefice, «spiazzante, imprevedibile, lontano dai partiti più di ogni altro del passato, ma politico, continuo pungolo dei partiti».

Il finale è per Meloni. In piedi fra i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, parte dai ricordi personali, di «un grande uomo e un grande pontefice», che «sapeva essere determinato, ma quando parlavi con lui non esistevano barriere». La sfida, è la sua conclusione, «è essere all'altezza» delle lezioni di Bergoglio, con la convinzione che «continuerà a sorriderci e a guidarci».

