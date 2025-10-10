VaiOnline
Sestu.
11 ottobre 2025 alle 00:20

L’omaggio del generale all’agente Emanuela Loi «Un esempio per tutti» 

La visita di ieri a Sestu del Comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, generale di Brigata Luigi Grasso, ha avuto i suoi momenti più toccanti durante la tappa al Parco della legalità intitolato a “Falcone e Borsellino”, luogo dedicato alla memoria delle vittime della lotta contro la mafia. Qui, l’alto ufficiale, ha reso omaggio all’agente di polizia sestese Emanuela Loi, caduta nella strage di via D’Amelio. il Generale era accompagnato dalla sindaca Paola Secci, dal maggiore Michele Cerri e dal tenente Davide Revelant della Compagnia di Quartu e dal luogotenente Riccardo Pirali, comandante della Stazione di Sestu.

In precedenza il comandante aveva visitato la Stazione incontrato i carabinieri in servizio. «L’obiettivo – ha spiegato – è di rafforzare il dialogo con il territorio, valorizzare le competenze dei militari e promuovere un sempre più profondo legame tra l’Arma dei Carabinieri e la comunità sarda».

Successivamente, il comandante provinciale dell’Arma si è recato in Municipio, accolto dalla sindaca Secci. L’ufficiale ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale per l’attenzione e la sensibilità costantemente dimostrate nei confronti dell’Arma. Discusse anche le iniziative già in atto e le possibili future sinergie con il Comune in favore della cittadinanza. La sindaca ha espresso parole di gratitudine per la costante collaborazione dell’Arma, ricordando come la presenza dei carabinieri rappresenti un elemento di stabilità e di fiducia per tutti i cittadini.

