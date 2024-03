L’omaggio dei volontari agli “umili eroi” 

Chi conosce la storia del minatore Calogero Zuffanti, giovane sorvegliante di miniera che sacrificò la sua vita per salvare quella di alcuni compagni di lavoro intrappolati nelle gallerie del carbone? E quella di Federica Pilloni la giovane cernitrice che morì durante le sommosse di Bacu Abis e Gonnesa per mano dei gendarmi nel 1906? Sono due dei venti nomi nomi degli “umili eroi” che si potranno scoprire e di cui si potrà conoscere la storia grazie a un prezioso evento di cittadinanza attiva che ha visto tornare in azione l’associazione Senso Comune con il supporto del gruppo di volontari ambientalisti di Marevivo e il gruppo Scout Carbonia 2 della parrocchia di Cristo Re per la rinascita del piccolo rione popolare di via Giovanni Maria Angioy.

Il lavoro

Due giorni di lavoro davvero impegnativo per i volontari che da anni si propongono di fare la loro parte per recuperare spazi in abbandono: «Questa volta abbiamo scelto l’ex corso Albania dove in passato i giardinetti su cui si affacciano i palazzoni erano puliti e ben curati ma che ora erano davvero in pessime condizioni – racconta Monica Pinna presidente di Senso Comune – non è stato semplice perchè lo stato di abbandono era davvero importante e la sinergia con altri volontari ha permesso di rimettere a nuovo le panchine, bonificare i giardinetti da vetro, lattine, sterpaglie e tanti altri rifiuti». Marevivo ha risposto con entusiasmo: «Non poteva essere altrimenti – dice il presidente Albano Salis – ogni azione dei cittadini finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente ci vedrà in prima linea». Prezioso il lavoro dei giovanissimi scout che hanno lavorato per tutto lo scorso weekend accanto ai volontari: «Hanno aderito con entusiasmo – ha detto il capo scout Eleonora Loi – spesso si parla dei giovani svogliati e poco attenti alla comunità, questi ragazzi sono invece un esempio per tanti coetanei e alla fine delle giornate di lavoro erano davvero felici per i risultati raggiunti».

Il parchetto

Un risultato importante anche dal punto di vista culturale: «Oltre alla bonifica il nostro scopo era quello di lasciare un messaggio a chi vorrà frequentare questi giardinetti – spiega Monica Pinna - qui le panchine sono state intitolate a venti persone che abbiamo definito “umili eroi” perché hanno dedicato la loro vita agli altri, nei più diversi modi, senza mai balzare agli onori della cronaca». Personaggi della città come Martina Cogodi che ha fondato l’associazione “Aiutiamoli” attivissima in Argentina, ma anche del territorio, come i fratelli Fois di Portoscuso trucidati dai fascisti. E poi eroi moderni come le vittime della mafia (Lia Pipitone), come il giovane Giuseppe Girolamo che morì annegato per far salvare altre persone nel naufragio della Costa Concordia, o come il medico in pensione Dino Pesce, morto durante la pandemia dopo aver aiutato tante persone. Queste e altre storie le si potranno leggere sulle panchine o puntando con lo smartphone sui Qr code accanto alle immagini degli eroi.

