L’omaggio dei fedeli a San Francesco 

Il silenzio e la devozione, l’incessante via vai di fedeli da tutta l’Isola, la preghiera affidata al cielo e alla reliquia esposta da domenica nella chiesa dei Santi Giorgio e Caterina. Per la prima volta in 800 anni, in Sardegna è arrivato il sangue di San Francesco d’Assisi. Un richiamo per migliaia di pellegrini, ognuno col suo personale rapporto con il santo, tutti desiderosi di rendergli omaggio.

Il pellegrinaggio

Giunta domenica pomeriggio da Chiusi della Verna, dove il frate ricevette le stimmate, la reliquia resterà sino alla prossima domenica. Soltanto nella prima giornata ha richiamato circa milleduecento persone, e sta portando e porterà in città numerosi gruppi di pellegrini: domenica il gruppo di Barumini, ieri quelli di Pirri, Quartu e Selargius, domani toccherà a Monserrato e venerdì a Dolianova, Sestu, Maracalagonis e Ittiri. Ma sono tanti anche i fedeli arrivati da soli, per scattare una fotografia, dire una preghiera, fare una richiesta a bassa voce o con il cuore. Tutto in un clima di profondo rispetto e di fede.

La fede

«Sono cresciuta nella parrocchia di San Francesco, dove sono stata battezzata e cresimata, non potevo non venire. È una grazia avere qui la sua reliquia per la prima volta», racconta Elisabetta Mulé. «È un evento importantissimo, grazie al quale mi sto avvicinando alla figura di questo santo e sto scoprendo la sua storia bellissima», spiega Monica Virdis, che tutti i giorni arriva da Settimo San Pietro per frequentare la catechesi sulla figura di Francesco. «È una questione di fede, o ci credi o non ci credi. Se ci credi non puoi non avere un rapporto con uno dei santi più importanti per la nostra chiesa», sostiene Massimo Peddis, arrivato a rendere omaggio da Quartu. «San Francesco è San Francesco, è bello che tante persone siano qui oggi per omaggiarlo», dice Marcello Porcu, uno dei tanti cagliaritani presenti in chiesa.

La prima volta nell’Isola

«Quale miglior compagno di viaggio in un anno giubilare in cui siamo chiamati alla conversione e a recuperare la tensione spirituale verso Dio», spiega il parroco don Elenio Abis. «Quella del sangue è una presenza preziosissima che ci aiuta a ritornare all’essenzialità e a un interrogativo fondamentale: chi sei Dio e chi sono io?». Ed è proprio su iniziativa di don Abis che la reliquia è arrivata in città, dopo una richiesta presentata nel 2024 in occasione degli 800 anni dalle stimmate ricevute dal frate di Assisi nel 1224, ma anche del quarantesimo anniversario della scultura “Fratello Sole” di Padre Andrea Martini, posta a custodia del Golfo e della città nel 1984.

La messa con Baturi

Ieri uno dei momenti più importanti della settimana, con la messa serale presieduta dall’arcivescovo Giuseppe Baturi, in una chiesa stracolma di fedeli. «Il sangue di San Francesco è un messaggio di conforto, abbiamo bisogno di speranza e questa la si ricava dalla testimonianza di chi ha vissuto nell’amore del Signore in modo così creativo da trasformare il mondo», le parole dell’arcivescovo. «Non dobbiamo lasciarci sopraffare da alcuni segnali di sconforto, prendiamo sul serio la vita e l’annuncio cristiano e saremo capaci di dare il nostro apporto per la costruzione di un mondo più degno».

Dalle 8.30 di oggi, la chiesa resterà aperta per 24 ore di fila, fino alle 8.30 di domani. Sabato, un’altra tappa significativa sarà la fiaccolata fino alla statua di San Francesco sul colle di Monte Urpinu, con la benedizione della città.

