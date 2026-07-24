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San Vito.
25 luglio 2026 alle 00:42

L’omaggio dei concittadini a Luigi Lai, il maestro delle launeddas 

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Un intero paese domani renderà omaggio al suo concittadino Luigi Lai, il più grande suonatore di launeddas vivente. Lo farà in Piazza Sardegna alle 21 con la proiezione di “Su Maistu”, il film di Granfranco Cabiddu che racconta la vita del maestro. «Il film», spiega Graziella Congiu, vicesindaca di San Vito, «è un omaggio a Luigi Lai e alla sua passione per le launeddas. Uno strumento che il maestro, con grande determinazione, è riuscito a salvare dall’oblio portando nei teatri di tutto il mondo la tradizione musicale millenaria sarda».

La serata, promossa dal Comune e organizzata dall’associazione “Ala” con la collaborazione delle associazioni del paese, sarà presentata dallo scrittore (anche lui di San Vito) Gabriele Congiu, autore del libro “Luigi Lai, maestro di Launeddas”. Congiu, prima della proiezione, dialogherà col maestro Lai e col regista Cabiddu. L’amministrazione cittadina, fra le altre cose, ha dedicato al suo concittadino più illustre un immenso murale nel centro del paese.

Il grande evento cade il giorno dopo il compleanno del maestro: oggi Luigi Lai festeggia 94 anni.

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