L’omaggio degli studenti a Paschedda 

Grande successo per i ragazzi del coro del liceo musicale “Sebastiano Satta” di Nuoro guidati dal docente Alessandro Catte e per altre tre scuole cittadine che hanno partecipato con studenti-attori alla rievocazione dei moti di Su Connottu.

Ieri mattina al teatro Eliseo a conclusione del progetto "Moti de su Connottu”, dell'associazione Paschedda Zau, guidata da Angela Cerina, si è tenuto lo spettacolo “Semper Paska l’immortalità di un ideale". Il progetto, finanziato dalla Fondazione di Sardegna e patrocinato dal Comune di Nuoro, ha coinvolto quattro scuole cittadine: il liceo scientifico e linguistico Enrico Fermi, gli istituti Ciusa e Volta e il liceo socio-pedagogico e musicale Satta. Gli studenti hanno partecipato allo spettacolo rievocando i moti del 26 aprile del 1868, accompagnati dagli attori Anna Maria Corimbi, Sandro Dessolis e Giusy Dessena che ha interpretato Paskedda Zau, la donna simbolo della rivolta.

Il racconto dei moti con i testi del poeta cronista Salvatore Rubeddu sono stati letti da Marco Moledda. Lo spettacolo ha unito i giovani in uno degli spazi culturali più importanti della città coinvolgendoli in un momento educativo, volto a tenere viva la memoria di una storia per lungo tempo insabbiata.

