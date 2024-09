L’omaggio all’olimpionica Marta Maggetti 

Il Comune celebra la campionessa Marta Maggetti. Ieri pomeriggio, in una cerimonia nella sala del Consiglio comunale, la cagliaritana medaglia d’oro olimpica a Parigi 2024 nel windsurf, ha ricevuto una pergamena con dedica e una stampa con skyline del Poetto.

Presenti il sindaco Massimo Zedda, il presidente del Consiglio, Marco Benucci, i consiglieri e le autorità. «Mi complimento con Marta per gli straordinari risultati sportivi. Vederla veleggiare nel Golfo di Cagliari è davvero uno spettacolo», ha detto il sindaco Zedda.Il presidente Benucci ha aggiunto: «Conosco Marta sin da piccola quando praticava il basket. Il suo percorso è un’ispirazione per tutti, in particolare per i giovani che guardano allo sport come a una scuola di vita». Marta Maggetti, commossa, ha ringraziato tutti: «Essere qua», ha detto, «è un onore. La mia storia parte dal basket. Ma praticavo anche il windsurf, la cui passione ha però prevalso. Abito a Cagliari ed è impossibile non amare il mare».

