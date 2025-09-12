L’omaggio alla patrona Sant’Elena 

Le foglie di menta e i petali di rosa sono già pronti per sa ramadura, dentro i grandi cesti all’interno dei cortili. Nelle case del centro ci si prepara al passaggio del simulacro della patrona. Oggi è il giorno della processione in onore di Sant’Elena Imperatrice, il giorno più atteso dell’anno dai fedeli e non solo. Il corteo partirà dal sagrato della basilica alle 18,30. Prima alle 17,30, ci sarà la messa solenne presieduta dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi e tramessa in diretta da Videolina.

Fede e tradizione

Alla processione, parteciperanno i carabinieri a cavallo, le autorità, i gruppi folk, le associazioni, le confraternite, i Comitati e a seguire il simulacro della Santa, ci saranno tantissimi fedeli. Al termine sarà impartita la solenne benedizione con la reliquia del Lignum Crucis di Nostro Signore Gesù Cristo.Come da tradizione, alle 10,30 in via Porcu 110 ci sarà il laboratorio dimostrativo dell’allestimento del carro da vendemmia adibito al trasporto della statua processionale di Sant’Elena.Intanto il suggestivo scenario di Sa dom’e Farra ha ospitato il taglio del nastro ufficiale dei festeggiamenti in onore della patrona con il parroco della basilica don Alfredo Fadda, la presidente del consiglio Rita Murgioni, l’assessora al Commercio Rossana Perra e il presidente del Comitato stabile per i festeggiamenti di Sant’Elena Angelo Toro, visibilmente emozionato per questo suo primo incarico.

Appello alla pace

«In questo giorno», ha detto don Alfredo Fadda, «non possiamo ignorare la tragedia del popolo palestinese e la guerra in Ucraina. Le nostre ansie e preoccupazioni le portiamo oggi nelle preghiere a Sant’Elena». Stesso pensiero anche dell’assessora Perra («in un momento così difficile ci affidiamo alla nostra patrona») e di Murgioni che ha ribadito come, «i festeggiamenti in onore della patrona, rinnovano i sentimenti di devozione».

E ieri in serata si è tenuto uno degli appuntamenti più attesi in via Porcu con Enomusica. In tanti hanno affollato la via dello shopping per la degustazione dei prodotti della terra e dei vini delle migliori cantine della Sardegna. A fare da sottofondo la musica live di Amalia e Pino e Marcello Music live. Durante la serata anche il laboratorio del torrone con Stefano Todde. Sempre ieri è stata inaugurata alla sala Michelangelo Pira in via Brigata Sassari la mostra di carri in miniatura realizzati a mano di Silvana Perra e Franco Serra.

RIPRODUZIONE RISERVATA