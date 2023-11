L’omaggio alla concittadina che per prima ha scelto l’Arma 

Francesca Pili è la prima donna di Fluminimaggiore che ha scelto di arruolarsi nell'Arma dei carabinieri.

Nei giorni scorsi, al termine del 142esimo corso formativo della Scuola allievi carabinieri di Iglesias, ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana. Per la comunità del centro ex minerario si è tratto di una gradita novità: è la prima tra il gentil sesso del paese ad aver fatto questa scelta di vita. Per questo ieri mattina, con una cerimonia che si è tenuta nel municipio di via Vittorio Emanuele, l’amministrazione comunale ha voluto consegnarle in nome della comunità fluminese, una pergamena in segno di augurio. «Il nostro – ha spiegato il vicesindaco Marco Cau – vuole essere un gesto per augurare una lunghissima carriera alla nostra prima donna carabiniere». Francesca Pili ha contraccambiato ringraziando tutti con grande emozione. «Vorrei cogliere l’occasione – ha detto – per esprimere gratitudine al collega Luigi Pettineo, che mi ha accompagnato in questo percorso e al maggiore Roberta Cozzolino, mio primo comandante donna durante il corso allievi». Alla cerimonia erano presenti anche il maggiore Fabio Alfieri, comandante della Compagnia carabinieri di Iglesias e il maresciallo Ignazio Chiodo, comandante della locale stazione. Presenti anche Luigi Pettineo e Alessandro Salidu, rispettivamente segretario generale e segretario provinciale del Sindacato indipendente carabinieri (Sic).

