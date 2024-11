L’omaggio alla centenaria Antonietta Cadeddu 

Ha accudito i primi minatori infortunati, ha visto la città nascere e ricorda bene (ma confessa che non stravedeva per lui) il giorno in cui Mussolini il 18 dicembre 1938 inaugurava Carbonia. Per questi e mille altri suggestivi motivi il Comune e gli Amici della Miniera hanno omaggiato una figlia della città del carbone, Antonietta Cadeddu, 100 anni compiuti il 9 ottobre, una delle prime dipendenti della Carbonifera sarda. Antonietta, memoria di ferro ha, pur con qualche acciacco, condizioni di salute invidiabili. È nata a Is Gannaus, si trasferì nelle campagne fra Tanas e Sirai. È da qui, 14enne, con la sorella Mariuccia che ora ha 98 anni, che assistette alla nascita di Carbonia: «Tutto rapidamente, ti distraevi una settimana e sorgeva un rione». Benché adolescente, preferì cercare lavoro: «Avevamo un maestro che alle lezioni preferiva la salute con lunghe scampagnate». Finì così ben presto per prestare servizio nell’ex ospedaletto che oggi in via Trieste ospita il polo Inps-Inail: «Mi occupavo di tutto, dalle pulizie alle piccole medicazioni dei minatori». Rammenta l’inaugurazione, ma purtroppo anche le bombe: «Avevo terrore di entrare nei rifugi, non volevo fare la morte del topo». Dopo aver conosciuto il toscano Pietro Malcotti impiegato nelle imprese edili, dal ’45 la sua vita è proseguita a Massa Carrara. Ha avuto 6 figli, 8 nipoti e 9 pronipoti.

